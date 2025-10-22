Sắc vóc gợi cảm không đổi suốt 40 năm của “Võ Tắc Thiên” Phan Nghinh Tử

Mới đây, tại lễ trao giải Kim Chung ở Đài Loan (Trung Quốc), Phan Nghinh Tử gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy dạ hội trắng hai dây với thiết kế táo bạo, khoét sâu phần cổ. Vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang cuốn hút giúp bà trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Phan Nghinh Tử trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 76 (Ảnh: Sina).

Hình ảnh mới của bà nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều khán giả không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước vẻ ngoài và phong cách thời trang hiện đại của bà: “Đúng là nữ thần không tuổi”, “Không thể tin bà ấy không có nếp nhăn ở cổ dù đã 76 tuổi”, “Tôi cần biết bí quyết để trẻ như Phan Nghinh Tử”.

Biểu tượng sắc đẹp và tài năng của làng giải trí Hong Kong

Phan Nghinh Tử từng là ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hong Kong trong thập niên 1960-1980. Bà nổi bật với gương mặt thanh tú, đường nét hoàn hảo và khả năng diễn xuất đa dạng. Vai diễn gắn liền với tên tuổi bà chính là người phụ nữ quyền lực Võ Tắc Thiên, một trong những hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Phan Nghinh Tử từng là người tình trong mộng của đàn ông châu Á khi bà còn trẻ (Ảnh: Sina).

Phan Nghinh Tử sinh ra tại Tô Châu (Trung Quốc). Năm 8 tuổi, bà cùng gia đình đến sinh sống tại Hong Kong (Trung Quốc). Với niềm đam mê nghệ thuật cháy bóng từ nhỏ, bà đăng ký lớp đào tạo diễn xuất của công ty Thiệu Thị Huynh Đệ - cái nôi của nhiều ngôi sao nổi tiếng, rồi nhanh chóng được ký hợp đồng.

Năm 1963, khi mới 14 tuổi, Phan Nghinh Tử góp mặt trong dự án đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Vai diễn này không quá thành công nhưng cũng đủ để khán giả dành sự chú ý cho Phan Nghinh Tử.

Sau đó, bà tiếp tục được trao cơ hội góp mặt trong nhiều dự án đình đám và nghiễm nhiên trở thành ngôi sao sáng của làng giải trí xứ hương cảng. Các bộ phim gắn liền với tên tuổi của bà gồm: Đại túy hiệp, Biên thành tam hiệp, Long hình bát kiếm, Đại phá Bạch Liên Giáo, Ngọc diện hiệp…

Phan Nghinh Tử nổi tiếng với những vai diễn kinh điển trên màn ảnh nhỏ (Ảnh: Sina).

Ở độ tuổi xuân sắc, Phan Nghinh Tử khiến khán giả xao xuyến với vẻ ngoài đầy mê hoặc. Vào thập niên 1960, Phan Nghinh Tử chiếm sóng các chương trình, các bộ phim của làng giải trí Hong Kong. Bà cũng là người phụ nữ trong mộng, là niềm khao khát của đàn ông khắp châu Á.

Cuộc hôn nhân duy nhất và ngắn ngủi

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bà quyết định từ bỏ ánh đèn sân khấu để chạy theo tiếng gọi tình yêu với Trần Hồng Liệt, nam diễn viên nổi danh nhờ những vai phản diện nổi tiếng. Họ gặp nhau trên phim trường Chiếc ô đen trắng (năm 1971). Không chỉ trở thành một cặp diễn viên ăn ý trên màn ảnh, Phan Nghinh Tử và Trần Hồng Liệt còn là một cặp tình nhân nức tiếng một thời.

Sau ba năm tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân và Phan Nghinh Tử chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để làm người phụ nữ gia đình. Thời điểm đó, cái tên Phan Nghinh Tử vẫn là tâm điểm dư luận, sự nghiệp của bà rất triển vọng.

Phan Nghinh Tử chỉ kết hôn một lần với nam diễn viên Trần Hồng Liệt (Ảnh: Sina).

Trần Hồng Liệt thành lập công ty điện ảnh riêng, còn Phan Nghinh Tử vừa chăm lo gia đình, vừa hỗ trợ chồng trong công việc. Sự đồng lòng của vợ chồng bà đã mang đến những trái ngọt trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc của họ không kéo dài lâu. Trần Hồng Liệt bị phát hiện ngoại tình, có con với người phụ nữ khác và chính thức đẩy cuộc hôn nhân của họ vào bi kịch.

Cú sốc này khiến Phan Nghinh Tử sụp đổ, rơi vào trầm cảm và tìm đến rượu để giải sầu. Sau 6 năm hôn nhân, bà quyết định ly hôn và dứt khoát không quay lại dù chồng cũ ngỏ ý muốn hàn gắn.

Rời khỏi cuộc hôn nhân với Trần Hồng Liệt, Phan Nghinh Tử mang đầy nỗi đau, sự tổn thương sâu sắc. Một năm sau khi ly hôn, Phan Nghinh Tử quyết tâm làm lại cuộc đời, bà quyết tâm trở lại làng giải trí.

Sau cú sốc tình cảm, Phan Nghinh Tử quyết định sống một mình, không sinh con và tập trung cho sự nghiệp (Ảnh: Sina).

Sau này, Phan Nghinh Tử cho biết bà không oán giận Trần Hồng Liệt, xem ông như một người bạn cũ. Mối tình ấy cũng là mối tình duy nhất được bà công khai. Kể từ đó, bà không tái hôn và không sinh con.

Phan Nghinh Tử thổ lộ: "Tìm bạn đời cũng khó như tìm được một kịch bản phim xuất sắc. Nếu lấy phải người không tốt, coi như nhận phải kịch bản tồi không thể sửa, cũng không thể xóa".

Làm lại cuộc đời ở tuổi 31

Sau biến cố hôn nhân, Phan Nghinh Tử trở lại cuộc sống độc thân ở tuổi 31 tuổi. Bà sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm kiếm cơ hội mới và chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ thực thụ.

Không còn trẻ và đối mặt với sự cạnh tranh của nhiều gương mặt mới nhưng Phan Nghinh Tử không chịu thua kém. Bà không chỉ có nhan sắc mà còn có kinh nghiệm làm nghề lâu năm. Nhờ vậy, bà nhanh chóng lấy lại vị thế trong làng giải trí, tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh.

Thập niên 1980, bà góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Tân hỏa thiêu Hồng Liên tự, Tiểu tả đương sai, Quỷ bảo, Linh Sơn thần tiễn… và đặc biệt là vai diễn Tiểu Long Nữ thần tiên thoát tục trong Thần điêu đại hiệp (năm 1984). Khi ấy, bà đã 35 tuổi nhưng vẫn được tin tưởng giao vai thiếu nữ nhờ vẻ ngoài trẻ trung bất ngờ.

Phan Nghinh Tử quay lại làng giải trí vào năm 31 tuổi (Ảnh: Sina).

Đỉnh cao diễn xuất của Phan Nghinh Tử được ghi nhận qua vai Võ Tắc Thiên trong Nhất đại nữ hoàng. Trong phim, bà thể hiện trọn vẹn hình ảnh nữ hoàng từ thuở thiếu nữ đến khi trở thành người đàn bà quyền lực, nắm quyền lãnh đạo thời kỳ huy hoàng của triều đại nhà Đường.

Sau Võ Tắc Thiên, bà tiếp tục được trao các vai quan trọng trong Thái Bình công chúa, Phụng Nghi Đình, Nhất đại hoàng hậu... Từ năm 1990, bà dừng đóng phim, dần rời xa làng giải trí, chuyển hướng trở thành doanh nhân và cũng thành công trong lĩnh vực này.

Trở thành người phụ nữ độc thân truyền cảm hứng

Năm 2011, Phan Nghinh Tử trở lại màn ảnh với vai nhỏ trong Khuynh thành nhiệt luyến. Từ đó, bà xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình truyền hình, mạng xã hội và duy trì hình ảnh tích cực trước công chúng.

Bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, vẻ ngoài của Phan Nghinh Tử cũng luôn là đề tài được bàn tán sôi nổi trong dư luận Trung Quốc. Ở tuổi 76, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, vóc dáng thon gọn và phong cách thời trang trẻ trung. Truyền thông Trung Quốc gọi bà là “ngôi sao không tuổi”.

Để duy trì vẻ ngoài như thiếu nữ, bà luôn duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh và trái cây, dành thời gian tập thể dục 5 lần/tuần.

Phan Nghinh Tử sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phong cách hiện đại ở tuổi 76 (Ảnh: Sina).

Buổi sáng, bà thường uống nước pha mật ong. Buổi tối, bà thoa kem dưỡng da trước khi đi ngủ. Đặc biệt, thái độ sống vui vẻ, yêu đời cũng giúp bà luôn có vẻ ngoài rạng rỡ.

Theo HK01, Phan Nghinh Tử dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn, bình lặng. Khi rảnh, bà thường nấu ăn, làm bánh, thiết kế trang phục, hoặc đi du lịch, gặp gỡ bạn bè.

Khi được hỏi về cuộc sống độc thân, bà nói: "Độc thân nhiều cái hay lắm. Nhiều bạn bè của tôi có gia đình, muốn ra ngoài ăn cũng không được. Có người đi chơi nhưng không thoải mái vì lo chồng ở nhà không có cơm ăn. Tôi không vướng bận những điều đó, muốn du lịch, chỉ cần xách vali lên là đi".

Trước đây, niềm vui của Phan Nghinh Tử đến từ những mối quan hệ trong cuộc sống hay sự công nhận của khán giả. Còn hiện tại, bà thấy vui ngay cả khi sống một mình. "Niềm vui không từ trên trời rơi xuống, bạn phải tự tạo ra nó", bà nói.