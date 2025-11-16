Phản ứng cứng rắn của Nga khi Ukraine đình chỉ đàm phán hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Tass).

"Hiện tại, rõ ràng phía Ukraine đã chấm dứt đàm phán. Điều này cho thấy họ không có ý định đàm phán ngay từ đầu, mà chỉ là một động thái nhằm câu giờ dưới chiêu bài đàm phán, giữ nguyên lập trường, tái triển khai lực lượng, yêu cầu thêm vũ khí. Bài báo do The Times đăng tải, dựa trên các cuộc phỏng vấn và tuyên bố của (Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey) Kislitsa, là bằng chứng cho điều này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm 15/11.

Bà Zakharova cho rằng những tuyên bố như vậy càng cho thấy chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “không quan tâm đến một giải pháp hòa bình”.

"Thay vì đáp lại các đề xuất cụ thể từ phía Nga - đặc biệt là liên quan đến việc tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo - Kiev đã chọn đổ lỗi cho Nga về mọi thứ với hy vọng thắt chặt các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với đất nước chúng tôi", bà Zakharova nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tin rằng bài báo đăng trên The Times "cho thấy việc ông Kislitsa thừa nhận họ không còn ý định đàm phán là vô cùng quan trọng".

"Nhưng điều tôi cho là vô cùng quan trọng trong bài báo này là việc ông Kislitsa thừa nhận họ không còn ý định đàm phán nữa", nhà ngoại giao Nga nói.

Theo bà Zakharova, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa cũng không nhắc đến việc Kiev từng ngăn cản những đề xuất thiết thực từ phía Nga, chẳng hạn việc trao đổi tù binh. "Họ chỉ thực hiện chưa đến 30% những gì đã thỏa thuận", bà lưu ý.

Trước đó, vào ngày 12/11, báo The Times của Anh đã đăng một bài viết dựa trên cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergey Kislitsa, trong đó ông cho biết không có tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong năm nay.

Bài báo kết luận rằng, vì các cuộc đàm phán hòa bình đã kết thúc mà không có tiến triển đáng kể, nên chúng thực chất đã bị đình chỉ.

Trên thực tế, ông Kislitsa giải thích rằng các cuộc đàm phán bị đình chỉ do thiếu tiến triển. Ông đổ lỗi cho Moscow về việc này, trong đó đề cập đến lập trường nghiêm ngặt của các nhà đàm phán Nga và những tuyên bố cứng rắn được đưa ra trong các cuộc họp.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/11 nói rằng Moscow đã ghi nhận phát biểu của nhà ngoại giao Ukraine. Ông nói thêm: “Trong bối cảnh không thể tiếp tục cuộc đối thoại, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự bằng mọi cách có thể”.

“Phía Ukraine phải nhận thức rằng sớm hay muộn họ sẽ buộc phải đàm phán, nhưng từ một vị thế yếu hơn rất nhiều. Vị thế của họ sẽ xấu đi từng ngày”, ông Peskov cảnh báo.

Ông Peskov nói thêm rằng, “Nga thực sự muốn hòa bình. Nga sẵn sàng giải quyết vấn đề Ukraine bằng con đường chính trị và ngoại giao”, nhưng khi đàm phán bị đình trệ, Moscow sẽ dựa vào quân đội để “đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai” và hoàn thành các nhiệm vụ mà lãnh đạo Nga đề ra.

Nga và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul trong năm nay, kết quả đạt được là hai bên đồng ý trao đổi tù binh. Nga cũng trao trả cho Kiev thi thể của các quân nhân Ukraine tử trận. Hai bên cũng đã trao đổi dự thảo biên bản ghi nhớ về giải quyết xung đột, mặc dù không có nhiều tiến triển.

Xung đột Ukraine sẽ sớm kết thúc?

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tin rằng xung đột Ukraine có thể kết thúc trong tương lai gần.

"Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần với hòa bình", ông Orban phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 15/11.

Theo ông Orban, để đạt được hòa bình, phương Tây phải xây dựng một lập trường thống nhất, vì hiện tại chưa có sự đồng thuận giữa các nước phương Tây về vấn đề Ukraine.

Theo ông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các sáng kiến ​​hòa bình, châu Âu lại ủng hộ việc tiếp tục xung đột để đạt được một vị thế đàm phán thuận lợi hơn.

Ông Orban cũng nhấn mạnh việc châu Âu hành động một cách phi lý khi ủng hộ Ukraine, bởi Kiev không có cơ hội chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Theo Thủ tướng Hungary, châu Âu đang chi những khoản tiền khổng lồ để viện trợ cho Kiev vào thời điểm châu Âu cần số tiền đó cho chính mình.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 15/11 cũng nhận định cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đàm phán, và Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm duy nhất được cả hai bên chấp nhận.

Ông Fidan cho biết cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư và tác động đã được thấy rõ trên phạm vi toàn cầu. Ông nhấn mạnh giao tranh cuối cùng phải chấm dứt, và cách duy nhất để đạt được điều đó là thông qua đàm phán.

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến này đang bước vào giai đoạn tồi tệ nhất. Cả hai bên đều tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng. Giờ đây, nó đã biến thành một cuộc chiến máy bay không người lái", ông nói.

Ông Fidan lưu ý rằng những bước tiến của Nga trên chiến trường đã phải đánh đổi bằng những tổn thất. Ông đề nghị Moscow cân nhắc tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Theo nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, vấn đề hiện nay là không bên nào "có thể công khai nói rằng họ muốn đàm phán vì không muốn tỏ ra yếu thế trước đối phương”.

"Chiến tranh phải kết thúc. Chúng tôi tin rằng các cuộc đàm phán là điều không thể tránh khỏi. Cá nhân tôi tin rằng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại. Đàm phán có thể diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có thể diễn ra ở nơi khác, nhưng tôi chắc chắn rằng hòa bình sẽ đến", ông Fidan nhấn mạnh.

Nga luôn khẳng định trong suốt xung đột rằng, bất kỳ thỏa thuận nào với Kiev cũng phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng và bao gồm các bảo đảm rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO, cùng với việc nước này phải phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận “thực tế lãnh thổ” trên thực địa.

Tuy nhiên, Ukraine không chấp nhận, cho rằng các điều kiện của Nga không khác nào việc buộc Kiev đầu hàng và nhượng bộ lãnh thổ.

Theo Ukraine, Nga đang đẩy mạnh chiến dịch tiến công ở vùng Donbass và Zaporizhia để giành được một thắng lợi để có thêm ưu thế trên bàn đàm phán với Mỹ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột.