Trịnh Mỹ Anh quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Trái đất 2025

Trịnh Mỹ Anh (SN 2003) là Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025, trong khi danh hiệu Hoa hậu thuộc về Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 là Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 được trao cho Phan Trần Linh Đan.

Lý giải về việc chọn Á hậu 3 đi thi Hoa hậu Trái đất 2025, ông Phạm Duy Khánh - Ủy viên Ban chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam, đại diện đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh đi thi - cho biết, Trịnh Mỹ Anh hội tụ đủ tố chất và có quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Còn Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh được lên kế hoạch sẽ đến với Miss Earth 2026.

“Trịnh Mỹ Anh là cô gái rất bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam”, ông Khánh chia sẻ.

Trịnh Mỹ Anh tại buổi công bố (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi công bố, Trịnh Mỹ Anh bày tỏ niềm xúc động xen lẫn tự hào khi được chọn làm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2025. Cô được trao sash, giấy chứng nhận và vương miện chính thức.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh, Á hậu 1 Bùi Lý Thiên Hương và Á hậu 2 Phan Trần Linh Đan cũng có mặt, cổ vũ Trịnh Mỹ Anh trước thềm sang Philippines dự thi.

Về phía Trịnh Mỹ Anh, cô gửi lời tri ân đến khán giả, ê-kíp và những người đã đồng hành cùng mình thời gian qua, đồng thời tiết lộ quyết tâm chinh phục vương miện Miss Earth năm nay.

Người đẹp cho biết, từ khi đăng quang đến nay, cô không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Ở đấu trường quốc tế, cô mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững.

Về dự án bảo vệ môi trường sẽ giới thiệu tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh bật mí cô sẽ tập trung vào tái chế rác thải điện tử. “Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy đây là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dự án này để giới thiệu tại đấu trường quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn”, cô nói.