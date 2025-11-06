Kalmaegi trở thành cơn bão chết chóc nhất thế giới trong năm nay

Ô tô chất đống sau khi bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng của bão Kalmaegi tại một khu dân cư ở Bacayan, thành phố Cebu, Philippines (Ảnh: Reuters).

Theo số liệu được công bố chính thức, bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 140 người thiệt mạng và 127 người khác mất tích sau khi gây ra lũ lụt tàn khốc trên khắp miền trung Philippines.

Cơ sở dữ liệu thiên tai EM-DAT cho biết, tính đến nay, bão Kalmaegi là cơn bão gây thương vong nhiều nhất thế giới trong năm nay.

Lũ lụt được mô tả là chưa từng có đã tràn qua các thị trấn và thành phố thuộc tỉnh Cebu, Philippines trong tuần này, cuốn trôi ô tô, nhà tạm ven sông, thậm chí cả các container vận tải khổng lồ.

Cơ quan phòng vệ dân sự quốc gia Philippines xác nhận ít nhất 114 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm 28 trường hợp tử vong khác do chính quyền tỉnh Cebu ghi nhận.

Tại Liloan, một thị trấn gần thành phố Cebu, nơi 35 thi thể đã được tìm thấy, các phóng viên của hãng thông tấn AFP đã chứng kiến ​​cảnh xe cộ chồng chất dưới dòng nước lũ và nhà bị tốc mái khi người dân cố gắng đào bới bùn đất.

Người Philippines dọn dẹp đống đổ nát sau bão Kalmaegi (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Philippines đã tuyên bố "tình trạng thảm họa quốc gia" do bão, cho phép chính phủ giải ngân tiền cứu trợ và đặt mức giá trần cho các nhu yếu phẩm cơ bản.

Nhà khí tượng học Benison Estareja cho biết lượng mưa dọc theo đường đi của bão Kalmaegi gấp 1,5 lần lượng mưa trung bình ở Cebu trong cả tháng 11, và đây là hiện tượng "20 năm mới xảy ra một lần".

Ông cho biết thêm, môi trường "đô thị hóa cao" của các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất xung quanh thành phố Cebu đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

"Khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng, nước dâng cao đến mức không thể bước ra ngoài", ông Reynaldo Vergara, 53 tuổi, cho biết, đồng thời nói rằng mọi thứ trong cửa hàng nhỏ của ông ở Mandaue đã bị cuốn trôi khi một con sông gần đó tràn bờ.

"Chưa từng có chuyện gì như thế này xảy ra. Nước dâng rất dữ dội”, ông Vergara chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro mô tả tình hình hiện nay là "chưa từng có tiền lệ".

Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề ở Philippines (Nguồn: AP)

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão trở nên mạnh hơn, đại dương ấm lên khiến bão tăng cường nhanh, và không khí ấm hơn chứa nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến mưa lớn hơn.

Philippines hằng năm hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Bão thường tấn công các khu vực dễ xảy ra thiên tai, nơi hàng triệu người sống trong tình cảnh khó khăn.