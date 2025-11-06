Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi

Cảnh tượng ngổn ngang ở Cebu sau bão (Ảnh: Reuters).

Giới chức Philippines cho biết, ít nhất 114 người thiệt mạng, 127 người mất tích do bão Kalmaegi đổ bộ nước này hôm 4/11. Phần lớn các nạn nhân tử vong do chết đuối trong lũ quét, đa số nạn nhân ở tỉnh miền Trung Cebu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể đối phó với cơn bão nhưng bạn biết đấy, thực sự có những điều bất ngờ như lũ quét”, Thống đốc Cebu, Pamela Baricuatro, chia sẻ.

Kalmaegi gây ra lũ quét và khiến sông cùng các tuyến đường thủy khác dâng cao ở tỉnh Cebu. Lũ lụt đã nhấn chìm các khu dân cư, buộc người dân phải trèo lên mái nhà.

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, cơn bão đã ảnh hưởng đến gần 2 triệu người và buộc hơn 560.000 người dân phải sơ tán, bao gồm gần 450.000 người được đưa đến các nơi trú ẩn khẩn cấp.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia trong cuộc họp với các quan chức để đánh giá hậu quả của bão. Việc ban bố này sẽ cho phép chính phủ giải ngân quỹ khẩn cấp nhanh hơn và ngăn chặn tình trạng đầu cơ tích trữ và tăng giá lương thực.

Trong khi vẫn đang giải quyết tác động tàn phá do Kalmaegi gây ra tại khu vực miền Trung, các quan chức ứng phó thảm họa Philippines cảnh báo một cơn bão nhiệt đới khác từ Thái Bình Dương có thể mạnh lên thành siêu bão và quét qua miền Bắc nước này vào đầu tuần tới.

Cebu vẫn đang phục hồi sau trận động đất 6,9 độ hôm 30/9 khiến ít nhất 79 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa khi nhiều ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng.

Tàu phà và thuyền đánh cá bị cấm ra khơi do biển ngày càng động trong thời gian bão, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế xe tải chở hàng bị mắc kẹt tại gần 100 cảng biển, lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết. Ít nhất 186 chuyến bay nội địa bị hủy.

Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới mỗi năm. Đất nước này cũng thường xuyên bị động đất và có hơn 10 núi lửa đang hoạt động, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia dễ xảy ra thảm họa thiên nhiên nhất thế giới.