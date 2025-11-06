Đề xuất chi hơn 196.000 tỷ đồng xây sân bay Gia Bình đạt tiêu chuẩn 5 sao

Chiều 6/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án được đầu tư nhằm giảm tải, hỗ trợ cho sân bay Nội Bài đang quá tải nhưng chưa thể đầu tư mở rộng, nâng công suất. Đây cũng là dự án có vai trò quan trọng trong thúc đẩy cực tăng trưởng mới ở phía Đông Hà Nội, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng không ngày càng tăng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, sân bay Gia Bình được đầu tư để trở thành cảng hàng không phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng. Sân bay này cũng hướng tới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ dự án sân bay Gia Bình sẽ đầu tư để đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (AQS) theo đánh giá của Hội đồng sân bay quốc tế (ACI).

Sân bay Gia Bình được tính toán đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Chính phủ, dự án có nhu cầu sử dụng hơn 1.884ha đất, ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức.

Sân bay Gia Bình sẽ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, với tổng vốn đầu tư khoảng 196.378 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng và giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Báo cáo tiến độ, Bộ trưởng Xây dựng cho biết từ nay đến 2027 sẽ đầu tư xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Tiếp đó, từ năm 2026 đến 2030 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 (từ 2031-2050), các đơn vị sẽ hoàn thành các hạng mục công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban này nhất trí cần thiết đầu tư dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (Ảnh: Hồng Phong).

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư dự án, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

Bên cạnh đó, ông Mãi nhấn mạnh cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Về tiến độ, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tính khả thi của tiến độ dự án để phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án sân bay Gia Bình tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra.