Metro Cát Linh - Hà Đông sử dụng vé điện tử từ ngày 18/11

Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết từ ngày 20/8 đến nay, đơn vị đã triển khai thử nghiệm hệ thống định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và có gần 9.000 người đăng ký, hơn 116.000 lượt hành khách sử dụng.

Theo Hà Nội Metro, từ ngày 3/11 đến ngày 18/11, công ty tiến hành chuyển đổi thông tin định danh và vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng) của hành khách đang sử dụng từ hệ thống cũ (thẻ vé gắn chip) sang hệ thống mới (vé điện tử, thẻ NFC, căn cước, thẻ EMV).

Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại 12 nhà ga tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chuyển hệ thống thẻ vé mới từ ngày 18/11 (Ảnh: Khải Tuấn).

Từ ngày 10/11 đến ngày 15/11, Hà Nội Metro tạm dừng bán vé ngày, vé tuần, vé tháng theo hệ thống cũ tại quầy bán vé để nâng cấp hệ thống.

Hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga để đi lại và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng tại các quầy vé nhưng theo mô hình thẻ vé mới.

Trong thời gian này, các nhà ga vẫn duy trì hoạt động 2 cổng soát vé cũ tại mỗi nhà ga để phục vụ hành khách đang sử dụng vé cũ và chưa có thời gian chuyển đổi.

Hà Nội Metro khuyến cáo khách hàng nên dành thời gian chủ động sớm thực hiện việc chuyển đổi sang hệ thống mới trước ngày 15/11 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình chuyển đổi.

Từ ngày 16/11, Hà Nội Metro dừng hoạt động các máy bán vé tự động để nâng cấp công nghệ đáp ứng yêu cầu thực hiện quy trình bán vé theo hệ thống mới nâng cấp.

Từ ngày 18/11, toàn bộ hành khách trên tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học, các loại thẻ vé cũ sẽ không thể sử dụng trên tuyến này.

Hà Nội Metro cho biết đối với khách sử dụng vé lượt từ ngày 18/11, hành khách có điện thoại thông minh thì tải, cài đặt app Hà Nội Metro để mua vé lượt sẽ nhận được 1 QR code vé lượt trên app để sử dụng đi qua cổng soát vé.

Hành khách không có điện thoại thông minh để cài app Hà Nội Metro thì mua vé lượt tại quầy vé sẽ được cấp tem vé QRcode để sử dụng một lượt qua cổng soát vé (vé QR code chỉ cấp một lần khi mua vé).

Đối với hành khách trên 60 tuổi được miễn phí vé theo chính sách của Hà Nội, hành khách sử dụng thẻ căn cước gắn chip để qua cổng soát vé hoặc tải App Hà Nội Metro và tiến hành định danh để nhận vé miễn phí trên app Hà Nội Metro.

Đối với hành khách đã mua và đang sử dụng vé điện tử (thẻ vé ảo thí điểm), hành khách đến quầy bán vé để được hỗ trợ cung cấp vé điện tử chuyển đổi với loại vé, giá vé, thời hạn sử dụng tương đương để sử dụng trên hệ thống mới nâng cấp.