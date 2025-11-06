Mỹ cắt 10% số chuyến bay do chính phủ đóng cửa lâu kỷ lục

Tại một sân bay của Mỹ (Ảnh minh họa: Travel).

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy hôm 5/11 cho biết, ông sẽ yêu cầu giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn bắt đầu từ ngày 7/11. Ông Duffy dự đoán sẽ có thêm các chuyến bay bị hủy do việc cắt giảm, vốn chưa có thời điểm kết thúc.

“Chúng tôi cho rằng 10% là con số phù hợp dựa trên áp lực mà chúng tôi đang ghi nhận. Đây là hành động chủ động”, Bộ trưởng Duffy nói trong một cuộc họp báo.

Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3.500 đến 4.000 chuyến bay mỗi ngày. Hiện chưa rõ những sân bay nào sẽ bị ảnh hưởng.

Quyền Cục trưởng Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) Bryan Bedford cho biết, các biện pháp bổ sung có thể được thực hiện sau hoạt động cắt giảm ban đầu.

“Khi chúng tôi phân tích dữ liệu chi tiết hơn, chúng tôi thấy áp lực gia tăng theo cách mà nếu chúng tôi để nó tiếp diễn, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục nói với công chúng rằng chúng tôi vận hành hệ thống hàng không an toàn nhất thế giới”, ông Bedford nhấn mạnh.

Ông Bedford nói thêm rằng cơ quan này sẽ họp với các hãng hàng không để quyết định cách triển khai việc cắt giảm, điều mà ông nói chưa từng xảy ra trước đây trong suốt thời gian làm việc trong ngành.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã đóng cửa sang ngày thứ 37 và là đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Các nhân viên kiểm soát viên không lưu Mỹ đã không nhận được lương do chính phủ đóng cửa. Kiểm soát viên không lưu và nhân viên sàng lọc của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) nằm trong số các nhân viên liên bang thiết yếu được yêu cầu làm việc trong suốt thời gian đóng cửa.

Việc chính phủ đóng cửa cũng làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nhân lực vốn đã căng thẳng trong đội ngũ kiểm soát viên không lưu. Thiếu nhân sự tại một số cơ sở của FAA đã gây gián đoạn một số chuyến bay từ ngày 1/10.

Đầu tuần này, ông Duffy nói ông có thể “đóng cửa toàn bộ không phận” nếu đợt đóng cửa kéo dài.