Dùng ròng rọc kéo ô tô lên cao, làm bè để chống ngập cho xe

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), các hội nhóm người dùng ô tô trên mạng xã hội lại tiếp tục “mách” nhau cách chống bão, ngập cho xế cưng, nhằm bảo vệ tài sản giá trị trước thiên tai. Trong đó, nhiều chủ sở hữu lựa chọn nâng ô tô lên cao hết mức có thể.

Một người dùng đặt chiếc Honda City lên một bệ đỡ treo bằng dây xích kết hợp với hệ thống ròng rọc. Điểm trừ của phương pháp này là phải kéo tay khi nước dâng cao quá mức dự đoán (Ảnh: MXH).

Một phương pháp chống ngập được đánh giá cao đến từ chủ nhân của một chiếc VinFast VF 6 tại Hà Tĩnh, nhưng cần thời gian và không gian để thi công. Cụ thể, người dùng này đã đóng luôn một chiếc bè để đặt xe và thậm chí còn làm thêm mái, phủ bạt.

Phía dưới chiếc bè này nhiều thùng phi được cố định, giúp toàn bộ kết cấu này có thể nổi lên theo mức nước, không cần người dùng phải điều chỉnh (Ảnh: MXH).

Đặc biệt, các thanh trụ được cắm xuyên qua bè nhưng cố định xuống đất. Khi mực nước lên cao, bè sẽ nổi lên và trượt dọc theo các thanh trụ, không lo trôi xe hay lật do sóng nước.

Cách thức chống bão, ngập cho ô tô này tuy mất công đầu tư, nhưng chi phí vẫn rẻ so với việc sửa chữa xe bị ngập nước (Ảnh: MXH).

Tương tự, một chủ xe Toyota Vios khác cũng treo chiếc xe của mình lên cao bằng dây xích và dây đai. Tuy nhiên, cách thức này vẫn cần phải điều chỉnh bằng tay và có nguy cơ đứt dây đai, nếu không có khả năng chịu lực tốt.

Các chủ xe đều có xu hướng nâng ô tô lên cao trong những trận bão gần đây (Ảnh: MXH).

Trước đó, nhiều chủ xe chọn cách dùng bạt để bọc kín phương tiện, nhằm tận dụng khả năng chống nước của chất liệu này. Tuy nhiên, một số người dùng quên không cố định khiến xe bị trôi theo dòng nước lũ, điển hình là trường hợp của một chiếc Hyundai Grand i10 và Mitsubishi Attrage thuộc sở hữu của một gia đình tại Thái Nguyên.

Đoạn video ghi lại cảnh một trong hai chiếc xe trôi theo dòng nước lũ tại Thái Nguyên (Nguồn: Anh Ngọc).

Việc nâng ô tô lên cao tuy tốn thời gian và công sức thiết kế, song dường như đây đang là cách thức an toàn để phòng chống ngập nước, trước những cơn bão có diễn biến phức tạp như bão số 13. Trong trường hợp xe ngập tĩnh nhẹ, chủ xe sẽ cần phải chi 5-10 triệu đồng để vệ sinh và khắc phục.

Với những xe ngập trong bùn nước dài ngày, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, kể cả khi động cơ không bị “thủy kích”. Nguyên nhân là bởi nước lọt vào khoang nội thất trong thời gian dài có thể gây hư hỏng nặng nề tới hệ thống điện, cần phải thay mới chứ không có khả năng khắc phục.