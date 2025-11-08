Rosé là nghệ sĩ Hàn đầu tiên được đề cử Ca khúc của năm tại Grammy

Mới đây, danh sách đề cử Grammy 2026 - một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín và được mong đợi nhất thế giới - đã chính thức được công bố.

Trong đó, cái tên gây chú ý đặc biệt là Rosé, thành viên nhóm Blackpink. Cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử ở 3 hạng mục: Ca khúc của năm, Ghi âm của năm và Màn hợp tác xuất sắc, chỉ với ca khúc APT..

Rosé nhận 3 đề cử Grammy 2026 (Ảnh: Instagram).

Ở hạng mục Ghi âm của năm, APT. sẽ cạnh tranh với những ca khúc đình đám như DTMF (Bad Bunny), Manchild (Sabrina Carpenter), Anxiety (Doechii), Wildflower (Billie Eilish), Abracadabra (Lady Gaga), Luther (Kendrick Lamar & SZA) và The Subway (Chappell Roan).

Trong khi đó, hạng mục Ca khúc của năm là cuộc đua giữa Abracadabra, Anxiety, APT., DTMF, Golden, Luther, Manchild và Wildflower.

Hạng mục Album của năm cũng quy tụ dàn sao lớn gồm Debí Tirar Más Fotos (Bad Bunny), Swag (Justin Bieber), Man’s Best Friend (Sabrina Carpenter), Let God Sort ‘Em Out (Clipse), Mayhem (Lady Gaga), GNX (Kendrick Lamar) và Mutt (Leon Thomas).

Giải Grammy 2026 tôn vinh các tác phẩm phát hành trong khoảng từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025. Dù thời điểm tổ chức lễ trao giải chưa được công bố, danh sách đề cử đã đủ khiến cộng đồng âm nhạc toàn cầu “dậy sóng”.

Sự xuất hiện của APT. và tên tuổi Rosé trong danh sách đề cử đã khiến người hâm mộ Blackpink và giới yêu nhạc Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) phấn khích. Các bài đăng về đề cử Grammy của Rosé nhanh chóng thu hút lượng tương tác “khủng” trên các nền tảng và diễn đàn âm nhạc.

Rosé liên tục gặt hái thành công với bản hit "APT." (Ảnh: News).

Trước đó, vào tháng 9, Rosé gây tiếng vang lớn khi APT., màn kết hợp cùng Bruno Mars, giành chiến thắng tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 ở hạng mục Ca khúc của năm. Thành tích này giúp cô trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên thắng giải này tại VMAs.

Tại lễ trao giải, Rosé xúc động chia sẻ, người đồng nghiệp Bruno Mars không chỉ là thần tượng mà còn là người thầy truyền cảm hứng cho cô. Cô gửi lời tri ân tới Bruno Mars, các thành viên Blackpink, ê-kíp hỗ trợ và người hâm mộ đã luôn đồng hành trên chặng đường âm nhạc của mình.

Trong bài phát biểu, Rosé nói: “Tôi muốn dành giải thưởng này cho Rosé đầy ước mơ khi mới 16 tuổi. Tôi cũng muốn gửi nó đến những người đã theo dõi hành trình trưởng thành của tôi và đặt ước mơ của họ vào tôi. Chính các bạn đã giúp tôi có thể đứng ở đây hôm nay”.

Rosé là thành viên của nhóm Blackpink và cũng có sự nghiệp riêng rất ấn tượng (Ảnh: Instagram).

Nữ ca sĩ 9X cũng không quên nhắc đến bác sĩ trị liệu tâm lý của mình: “Đúng như bác sĩ từng nói, tôi nên cảm ơn chính bản thân vì đã không bỏ cuộc trong những giai đoạn khó khăn nhất. Hãy luôn nhớ, ta luôn có một người ở bên cạnh, đó chính là bản thân mình”.

APT. (viết tắt của Apartment, nghĩa là “Căn hộ”) do Bruno Mars và Rosé đồng sáng tác. Với giai điệu mới lạ, sôi động cùng sự hòa quyện ăn ý giữa hai nghệ sĩ, ca khúc đã đạt hơn 2,1 tỷ lượt xem trên YouTube và thống trị nhiều bảng xếp hạng toàn cầu, trong đó có Billboard Global 200.

Ca khúc cũng đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp solo của Rosé sau khi rời Công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment để phát triển độc lập. Dù đã kết thúc hợp đồng cá nhân, cô vẫn hợp tác cùng YG trong các hoạt động chung của Blackpink.

Hiện tại, Rosé bận rộn cùng Blackpink trong chuyến lưu diễn toàn cầu Deadline. Các đêm diễn bắt đầu từ tháng 7, đều cháy vé và tạo tiếng vang lớn trên truyền thông, tiếp tục khẳng định sức hút của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop.