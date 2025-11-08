Voi hoang dã vào tận bếp nhà dân tìm muối trong đêm

Ngày 8/11, ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống (Nghệ An), xác nhận lực lượng chức năng đang theo dõi một cá thể voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư tại bản Tăng, xã Mường Chọng.

Trước đó, vào đêm 6/11, anh Vi Văn Kiên (trú bản Tăng) nghe tiếng động lớn dưới gian bếp. Khi xuống kiểm tra, anh hoảng hốt phát hiện một con voi trưởng thành đang lục lọi tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là muối để sử dụng.

Vào bếp tìm muối, voi rừng khiến gia chủ tái mặt trong đêm ở Nghệ An (Video: Võ Sơn).

“Tôi bật đèn pin và hò hét một lúc lâu nó mới chịu bỏ đi. Lúc đó thật sự rất sợ...”, anh Kiên kể lại.

Ngay sau sự việc, anh Kiên đã báo chính quyền địa phương và bày tỏ lo ngại voi có thể quay lại hoặc tấn công người.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cá thể voi này trước đây đã nhiều lần ra các rẫy ngô, ruộng mía để tìm thức ăn và từng đến nhà dân để kiếm muối vào ban đêm.

Đây là một trong hai cá thể voi còn lại sinh sống tại khu vực, trong đó một cá thể khác đã chết vào năm 2023. Số lượng voi suy giảm khiến việc bảo tồn càng trở nên cấp thiết.

Con voi xuất hiện vào nhà bếp anh Kiên để lục tìm muối ăn (Ảnh: Võ Sơn).

Để hạn chế nguy cơ xung đột, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân nhận diện dấu vết voi, tránh đến gần hoặc kích động khi gặp voi rừng.

Cán bộ cũng khuyến cáo người dân thu gom rác thải, bảo vệ hoa màu, không để thức ăn hoặc muối trong khu vực dễ tiếp cận.

“Chúng tôi đang triển khai các biện pháp xua đuổi an toàn, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu và ứng xử đúng khi voi xuất hiện, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc”, ông Sơn nói.

Hiện khu vực bản Tăng tiếp tục được theo dõi để đảm bảo an toàn cho người dân và bảo tồn cá thể voi hoang dã còn lại.