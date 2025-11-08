“Sa Tăng” Lưu Đại Cương trong ký ức của dàn diễn viên Tây du ký

Ngày 7/11, gia đình của Lưu Đại Cương thông báo, nam diễn viên kỳ cựu đã qua đời tại Bắc Kinh (Trung Quốc) hôm 3/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Thông tin này khiến người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi xúc động.

Bốn thầy trò trong bộ phim "Tây du ký" nổi tiếng (Ảnh: Sina).

Chiều 7/11, Mã Đức Hoa - người thủ vai Trư Bát Giới trong Tây du ký - nói với tờ Sina: “Tôi chỉ vừa mới biết tin. Tôi gọi điện ngay nhưng không ai bắt máy. Sau đó, con trai của Đại Cương mới gửi thông tin cho các đồng nghiệp. Anh ấy đã được hỏa táng và chôn cất. Đại Cương là một người anh em tốt của tất cả chúng tôi, nhưng giờ đã ra đi”.

Nam nghệ sĩ 79 tuổi xúc động nhắn gửi: “Mất đi một người bạn thật sự rất đau lòng. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những người còn lại, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt”.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng - “Tôn Ngộ Không” của Tây du ký - cũng đăng cáo phó của người đồng nghiệp và tiết lộ, tang lễ được tổ chức đơn giản theo đúng di nguyện của ngôi sao 78 tuổi.

Trợ lý của Lục Tiểu Linh Đồng nói với truyền thông: “Ông Lưu Đại Cương không muốn làm phiền quá nhiều người, vì vậy gia đình đã làm theo nguyện vọng của ông và tổ chức lễ tưởng niệm đơn giản”.

Lưu Đại Cương (trái) trong một sự kiện hội ngộ cùng đoàn phim "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Trong trí nhớ của Lục Tiểu Linh Đồng, Lưu Đại Cương là người hiền lành, nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn.

Lần gần nhất 4 thầy trò Đường Tăng hội ngộ là trong chương trình nghệ thuật năm ngoái. Khi ấy, Lưu Đại Cương vẫn vui vẻ ca hát, trò chuyện cùng các đồng nghiệp, ôn lại những kỷ niệm ở phim trường.

Trên mạng xã hội, nhà quay phim Vương Sùng Thu đăng lại một đoạn video cũ về ông, kèm lời nhắn ngắn gọn: “Yên nghỉ nhé”.

Diễn viên trẻ Lưu Băng kể rằng, lần gần nhất cô gặp Lưu Đại Cương là vào tháng 4. Khi đó nam diễn viên kỳ cựu trông rất gầy và dường như vừa bình phục sau một cơn bạo bệnh.

Lưu Đại Cương xuất hiện trước công chúng vào tháng 9 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông là vào tháng 9. Nam diễn viên khi đó phải ngồi xe lăn, gầy gò thấy rõ, song vẫn tươi cười chia sẻ rằng sức khỏe không còn tốt nhưng ông sẽ tham gia các sự kiện nếu có thể.

Người nghệ sĩ hiền hậu, cả đời cống hiến cho nghệ thuật

Sinh năm 1947, Lưu Đại Cương tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hý kịch Trung Quốc, chuyên ngành diễn xuất. Ông đảm nhận vai Sa Tăng trong Tây du ký (1998) và tiếp tục hóa thân Sa Ngộ Tĩnh trong phiên bản 3D Ngô Thừa Ân và Tây du ký (2007), ghi dấu bằng hình ảnh người đệ tử trung hậu, thật thà nhưng hài hước.

Khi được hỏi về cơ duyên đến với Tây du ký, ông cho biết bản thân vốn là diễn viên kinh kịch truyền thống và từng hợp tác với đạo diễn Dương Khiết trong 2 bộ phim truyền hình.

Lưu Đại Cương được đồng nghiệp khen là người hiền lành, tử tế và hết lòng với công việc (Ảnh: Sina).

Vào một đêm năm 1998, ông bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nữ đạo diễn họ Dương. “Bà ấy gọi tôi đến thử trang phục. Tôi bước lên và vung thanh đại kiếm như thể đang nhập vai và đạo diễn Dương Khiết nói: “Được rồi, Đại Cương”. Đó là cách tôi được chọn vào vai Sa Tăng”, ông kể lại.

Bên cạnh Tây du ký, ông còn góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng: Tam quốc diễn nghĩa (1994) - vai Tôn Thần, Tể tướng Lưu gù - vai Từ Minh Đường, Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Giáo chủ ma giáo (1993), Tuổi trẻ bất đắc dĩ (2018) - vai Lý Quốc Hoa và nhiều chương trình nghệ thuật, quảng cáo, phim truyền hình khác.

Năm 2019, ông vẫn xuất hiện trong chương trình opera Ngôi sao nơi đây và được khen ngợi vì lối diễn hóm hỉnh, duyên dáng.

Dù tuổi cao, Lưu Đại Cương luôn tích cực tham gia các hoạt động sân khấu, khuyến khích thế hệ trẻ theo đuổi nghệ thuật: “Kịch là trên hết, nhưng con người còn quan trọng hơn cả kịch”.

Lưu Đại Cương trong "Tể tướng Lưu gù" (Ảnh: QQ).

Cả cuộc đời, Lưu Đại Cương sống đúng tinh thần người nghệ sĩ: “Một phút trên sân khấu, mười năm luyện tập ngoài sân khấu”.

Sự ra đi của ông là mất mát lớn với điện ảnh Trung Quốc, nơi ông được nhớ đến như một người nghệ sĩ đích thực, yêu nghề, chân thành và cống hiến hết mình.

Chỉ trong 2 tuần qua, làng giải trí Trung Quốc đã mất nhiều nghệ sĩ gạo cội. Hứa Tiểu Hùng qua đời vào ngày 28/10, hưởng thọ 76 tuổi. Phùng Thụy Phàm - “cây hài huyền thoại Hong Kong” - qua đời vào ngày 31/10, hưởng thọ 81 tuổi. Nghiêm Chí Cường - diễn viên kỳ cựu của Thượng Hải (Trung Quốc) - mất ngày 21/10, hưởng thọ 59 tuổi.