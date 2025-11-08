NSND Quang Thọ: "Giọng hát của thầy Trung Kiên vẫn in sâu trong tôi"

Sinh năm 1939 tại Kiến Xương, Hưng Yên (Thái Bình cũ), NSND Trung Kiên là con trai nhà cách mạng Nguyễn Danh Đới.

Ông là tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt trong dòng nhạc đỏ và thính phòng, với những nhạc phẩm bất hủ như: Đất nước trọn niềm vui, Cô lái tàu, Tình ca, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Quà tháng năm dâng Người,...

NSND Trung Kiên (1939-2021) là giọng nam cao hàng đầu Việt Nam, đồng thời là người thầy mẫu mực và cây đại thụ của thanh nhạc nước nhà (Ảnh: Ban tổ chức).

Không chỉ là giọng hát, NSND Trung Kiên còn là người thầy tận tụy, dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, Lan Anh, Phương Nga, Bích Hồng…

Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, đồng thời là giáo sư, viết nhiều giáo trình thanh nhạc từ trung cấp đến đại học, trở thành nền tảng đào tạo cho thanh nhạc Việt Nam.

Năm 2021, NSND Trung Kiên qua đời tại nhà riêng do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 82 tuổi.

Suốt cuộc đời, NSND Trung Kiên là cây đại thụ của thanh nhạc Việt Nam. Việc tri ân ông không chỉ là tình cảm của các học trò mà còn là sự ghi nhận xứng đáng một tài năng và nhân cách nghệ sĩ mẫu mực, để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp nối di sản âm nhạc ấy.

NSND Quang Thọ (giữa), NSND Quốc Hưng (phải) chia sẻ ký ức về hành trình nghệ thuật của cố NSND Trung Kiên (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Tại buổi giới thiệu chương trình nghệ thuật miễn phí tri ân cố NSND Trung Kiên - Lời ca còn mãi - sáng 7/11 tại Hà Nội, NSND Quang Thọ - người gắn bó nhiều năm với NSND Trung Kiên - chia sẻ những ký ức sâu sắc về người thầy, người bạn và đồng nghiệp đáng kính:

"Tôi là bạn và đồng nghiệp của thầy Trung Kiên. Tôi đã nghe thầy hát qua Đài Tiếng nói Việt Nam từ những năm 60. Tôi còn nhớ như in những bài hát thầy trình diễn khi tôi học lớp 6-7 ở Quảng Ninh.

Đó là những ca khúc về miền Nam chiến đấu giành lại hòa bình, những sáng tác của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đặc biệt là Tình ca bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt. Giọng nam cao hào sảng của thầy vẫn in sâu trong tâm trí tôi"…

Từ những chia sẻ xúc động của NSND Quang Thọ, hình ảnh NSND Trung Kiên hiện lên không chỉ là nghệ sĩ tài năng mà còn là con người giản dị, khiêm tốn, luôn dành tình cảm sâu sắc cho học trò.

Sự tận tâm với học trò của NSND Trung Kiên càng hiện lên rõ nét qua kỷ niệm mà NSƯT Lan Anh chia sẻ.

"Tôi may mắn được học thầy Trung Kiên. Với tôi, thầy vừa là người thầy, vừa như người cha. Khi tôi còn nghèo, chưa đi diễn nhiều, thầy còn cho tôi tiền. Với thầy có thể là số tiền nhỏ, nhưng với tôi lại vô cùng quý giá.

Thầy không khen trực tiếp trước mặt tôi, nhưng thường nói về tôi với người khác, khiến tôi hiểu rằng thầy dành cho mình một tình cảm đặc biệt. Thành công hôm nay của tôi, một phần lớn là nhờ công ơn của thầy, hành trang quý giá suốt đời", NSƯT Lan Anh bày tỏ.

Tại sự kiện, NSƯT Lan Anh kể lại những ký ức về người thầy của mình - NSND Trung Kiên (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Với những đóng góp to lớn của NSND Trung Kiên, NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cũng không giấu được niềm tiếc nuối khi chưa có cơ hội tổ chức đêm nhạc tri ân cố nghệ sĩ lúc ông còn sống.

"Những năm qua, chúng tôi nhiều lần ấp ủ việc tổ chức một đêm nhạc tri ân thầy. Khoảng 8 năm trước, Ban chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc đã lên kế hoạch chi tiết, từ kịch bản, phân bài, phối khí, dàn nhạc đến thiết kế sân khấu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị thực hiện thì thầy phải đi cấp cứu, buổi tri ân buộc phải tạm hoãn.

Khoảng 1-2 năm sau, chúng tôi khởi động lại dự án nhưng thầy tiếp tục ốm nặng và không may qua đời. Sự ra đi của thầy đã ảnh hưởng sâu sắc tới tinh thần chúng tôi vì thầy Trung Kiên và thầy Quang Thọ là trụ cột của khoa”, NSND Quốc Hưng bộc bạch.

Sau nhiều năm ấp ủ, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới thực hiện được chương trình tôn vinh những cống hiến to lớn của NSND Trung Kiên cho nền thanh nhạc nước nhà.

Lời ca còn mãi quy tụ nhiều học trò xuất sắc của NSND Trung Kiên như: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn… cùng các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Hồng, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thăng Long… và nhiều nghệ sĩ pianist.

Chương trình được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn, đương đại. Đêm nhạc không bán vé, diễn ra tối 16/11 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).