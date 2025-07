Phương Ly: Gợi cảm tuổi 35, tin đồn hẹn hò rapper kiêm bạn thân hơn 10 năm

Ca sĩ Phương Ly là một trong những gương mặt được chú ý tại chương trình Em xinh say hi. Từ đầu cuộc thi, người đẹp gốc Thanh Hóa là cái tên liên tục xuất hiện trong danh sách được thảo luận nhiều trên mạng xã hội. Các video hậu trường của cô cũng hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Phương Ly vốn sở hữu lợi thế ngoại hình xinh đẹp, phong cách cá tính, kỹ năng trình diễn thu hút. Tham gia show âm nhạc, cô cũng chịu khó đầu tư hình ảnh, trang phục, thuộc nhóm “em xinh” thường xuyên diện hàng hiệu đắt tiền.

Trong những vòng làm đội trưởng, Phương Ly thể hiện sự thông minh, khả năng kết nối thành viên, sáng tạo nhiều ý tưởng trình diễn. Những tiết mục nữ ca sĩ tham gia như Em xinh em bling, So đậm... được đông đảo khán giả trẻ yêu thích, nhận hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Ở tập 8 lên sóng hôm 19/7, màn thi vũ đạo của Phương Ly gây sốt mạng xã hội. Cô diện trang phục cổ điển, thử sức với bộ môn khiêu vũ thể thao, thể hiện những động tác xoay vòng, xoạc chân nóng bỏng. Màn trình diễn táo bạo của giọng ca Anh là ngoại lệ của em xếp thứ nhất tại vòng 1 phần thi vũ đạo, được giám khảo và nhiều khán giả yêu thích.

Chuyện tình cảm, đời tư của Phương Ly cũng là một trong những yếu tố khiến cô nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Trong chương trình Em xinh say hi, các nghệ sĩ thường trêu đùa, “đẩy thuyền” Phương Ly và rapper Andree Right Hand (SN 1987).

Phương Ly và Andree Right Hand là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết hơn 10 năm qua. Những năm gần đây, hai người vướng tin đồn hẹn hò khi được bắt gặp có cử chỉ thân mật trong các chuyến du lịch, nhiều dấu hiệu ẩn ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ xác nhận.

Ở tuổi 35, Phương Ly được khen có ngoại hình trẻ trung, ít dấu hiệu tuổi tác. Trang cá nhân của cô có 2,5 triệu người theo dõi, nhận nhiều lượt tương tác nhờ những bức ảnh sành điệu, hợp gu giới trẻ.

Một trong những phong cách đời thường quen thuộc của Phương Ly là những bộ cánh có gam màu trung tính, kiểu dáng đơn giản, rộng rãi, tạo diện mạo khỏe khoắn, năng động.

Có giai đoạn, Phương Ly gây chú ý khi đổi màu tóc bạch kim, theo đuổi hình tượng phá cách, gợi nhớ phong cách các thần tượng Hàn Quốc.

Gần đây, Phương Ly chăm diện đồ ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn. Cô cũng lăng xê những mẫu trang phục theo phong cách Y2K (xu hướng thời trang xuất hiện vào cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000), kết hợp nhiều phụ kiện cá tính.

Ngoài ca hát, nữ ca sĩ còn là gương mặt được một số thương hiệu thời trang yêu thích. Trước những ý kiến cho rằng Phương Ly là “phú bà”, chịu chi tiền cho trang phục đắt đỏ, cô nói: “Tôi yêu việc ca hát và đứng trên sân khấu phục vụ khán giả. Tôi cũng yêu mến thời trang, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Danh xưng “phú bà” không phải dành cho tôi, khán giả thương thì bỏ qua những từ như vậy giúp tôi nhé”.

Sau hơn 10 năm làm nghề, Phương Ly chia sẻ, cô muốn học hỏi lớp đàn em vì bản thân còn nhiều thiếu sót. Từng có giai đoạn sự nghiệp âm nhạc im ắng, khoảng 1 năm trở lại đây, Phương Ly tìm thấy nhiều năng lượng mới mẻ hơn.

Đầu tháng 7, một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Phương Ly thiếu đột phá trong sự nghiệp, “âm nhạc một màu” so với lứa ca sĩ gen Z. Cô phản hồi rằng mình vẫn trung thành với phong cách âm nhạc đã được định hình từ lâu.

“Bây giờ tôi mới biết ngoài kia người ta nghĩ nhạc của tôi một màu. “Nhạc một màu” của tôi là do tôi định hướng. Tôi nghĩ làm được màu sắc theo định hướng mà vẫn giữ phong độ, nhận được sự yêu thương của mọi người là điều khá hay ho”, ca sĩ đưa ra quan điểm.

Phương Ly sinh năm 1990, là em gái ca sĩ Phương Linh. Cô bắt đầu được biết đến khi trở thành Quán quân chương trình Teen star năm 2007. Sau khi Nam tiến, Phương Ly phát triển sự nghiệp ca hát, được yêu thích qua nhiều ca khúc như: Thằng điên, Mặt trời của em, Missing you, Anh là ngoại lệ của em…

Ảnh: Facebook nhân vật