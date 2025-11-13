Nữ người mẫu xinh đẹp từng bị hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp vì một bức ảnh

Từ ảnh quảng cáo thành cơn ác mộng toàn cầu

Năm 2012, Heidi Yeh nhận lời chụp ảnh cho một thẩm mỹ viện tại Đài Loan. Ý tưởng ban đầu khá “vui nhộn”: Một gia đình với bố mẹ sở hữu gương mặt hoàn hảo, còn 3 đứa con lại có ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Chú thích hài hước đi kèm: “Điều duy nhất bạn phải lo lắng là nghĩ cách giải thích với bọn trẻ”.

Chiến dịch quảng cáo nhanh chóng lan truyền, nhưng thay vì mang lại tiếng cười, nó biến thành cơn ác mộng. Khi hình ảnh bị chia sẻ lại trên mạng xã hội cùng dòng chú thích chế giễu: “Phẫu thuật thẩm mỹ - bạn không thể che giấu mãi mãi”, cả thế giới bắt đầu bàn tán về “người phụ nữ lừa dối chồng vì phẫu thuật thẩm mỹ”.

Bức ảnh quảng cáo hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của người mẫu Heidi Yeh (Ảnh: News).

Heidi - người mẫu trong bức ảnh - trở thành mục tiêu công kích. Dù chưa từng phẫu thuật, cô bị nghi ngờ, bị từ chối các hợp đồng và đánh mất sự nghiệp.

“Mọi người không tin rằng tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Khách hàng cứ hỏi tôi có phải người phụ nữ trong ảnh không. Sau đó, tôi chỉ nhận được những vai nhỏ trong quảng cáo. Tôi đã nhiều lần bật khóc và không thể ngủ được. Tôi không thể chịu đựng được việc nhìn vào bức ảnh. Tôi hy vọng nó sẽ không xuất hiện nữa”, cô kể.

Theo lời Heidi, hợp đồng ký kết chỉ cho phép sử dụng hình ảnh trong ấn phẩm in. Tuy nhiên, công ty quảng cáo J. Walter Thompson (JWT) lại chia sẻ trực tuyến và cho phép thẩm mỹ viện Simple Beauty khai thác thêm. Câu chuyện bịa đặt đi kèm khiến cô nổi tiếng “bất đắc dĩ” trên toàn cầu.

Danh tiếng tan biến chỉ sau một đêm. Gia đình bạn trai khi ấy cũng nghi ngờ cô từng phẫu thuật thẩm mỹ. Heidi mất ngủ triền miên, trầm cảm, suýt từ bỏ nghề.

Heidi Yeh đau đớn khi là nạn nhân của bạo lực mạng (Ảnh: Independent).

Cô ước tính đã mất hơn 4 triệu TWD (khoảng 3,4 tỷ đồng) do hợp đồng bị hủy, trong khi vụ kiện đòi quyền lợi kéo dài nhiều năm rồi rơi vào quên lãng.

JWT sau đó lên tiếng thừa nhận: “Chiến dịch của chúng tôi được tạo ra cho ấn phẩm in tại thị trường Đài Loan. Tuy nhiên, với công nghệ, camera điện thoại thông minh và mạng xã hội, ngay cả quảng cáo in cũng có thể lan truyền. Chúng tôi không thể lường trước được mức độ ảnh hưởng của nó, cách mọi người nhìn nhận và hành động của họ”.

JWT cho biết họ sở hữu mọi quyền đối với bức ảnh và có quyền chỉnh sửa và sử dụng bức ảnh. Họ cũng khẳng định hợp đồng dịch vụ ký với Heidi Yeh cũng quy định rằng họ có thể chuyển nhượng bản quyền cho bên thứ 3. Lời xin lỗi của họ dường như không đủ xóa đi những tổn thương Heidi phải chịu suốt thời gian dài.

Heidi từng đâm đơn kiện công ty quảng cáo JWT và thẩm mỹ viện Simple Beauty nhưng vụ việc suốt nhiều năm vẫn chưa ngã ngũ, có vẻ như đã chìm vào lãng quên.

Đứng dậy từ biến cố lớn nhất cuộc đời

Nhiều năm sau, Heidi gọi mình là nạn nhân của cyber-bullying (bắt nạt trên mạng). Cô lên tiếng để bảo vệ không chỉ bản thân mà cả 3 đứa trẻ từng xuất hiện trong bức ảnh.

Heidi Yeh quyết định giải nghệ sau sự cố (Ảnh: News).

“Hình ảnh của các bé bị chỉnh sửa khiến khuôn mặt trông méo mó, xấu xí. Tôi sợ khi chúng lớn lên, chúng sẽ phải chịu điều tương tự như tôi”, cô nói.

Năm 2018, cô viết trên trang cá nhân: “Tôi không thể kiểm soát mạng xã hội, nhưng có thể kiểm soát cách mình sống tiếp”. Đó cũng là cách Heidi tự khép lại chương đau đớn nhất đời mình.

Giờ đây, Heidi Yeh rời xa sàn diễn và sống yên bình tại Nam Đầu (Đài Loan). Cô duy trì trang cá nhân với hàng chục nghìn người theo dõi, song chỉ đăng ảnh đời thường như nấu ăn, đi du lịch, chăm sóc con trai nhỏ.

Sau khi chia tay bạn trai cũ, cô tìm thấy hạnh phúc mới và làm mẹ. Nữ người mẫu vẫn cẩn trọng giấu mặt con trai để tránh những lời bình phẩm. Hiện, cô chỉ thỉnh thoảng chụp ảnh quảng bá cho cửa hàng gia đình hoặc giới thiệu vài sản phẩm mỹ phẩm yêu thích.

Dù vậy, người mẫu cẩn trọng che mặt con trong mọi tấm ảnh để tránh sự soi mói và bình luận độc hại. Tháng 6 vừa qua, cô xuất hiện trong buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang của bạn thân, tự tin chia sẻ: “Tôi đã tăng cân, nhưng hạnh phúc hơn bao giờ hết”.

Heidi Yeh hiện có cuộc sống giản dị, kín tiếng bên gia đình riêng tại Đài Loan (Ảnh: Weibo).

Mặc dù từ bỏ sự nghiệp người mẫu quảng cáo, Heidi Yeh vẫn rất dịu dàng và xinh đẹp. Hơn một thập kỷ trôi qua, bức ảnh từng “hủy diệt” sự nghiệp của Heidi Yeh vẫn tồn tại đâu đó trên Internet như một vết sẹo của thời đại số. Nhưng nữ người mẫu không còn tìm cách xóa bỏ nó nữa.

Heidi chọn cách tha thứ cho người khác và cho chính mình. Cô học cách mỉm cười khi nhắc đến chuyện cũ, xem nó như bài học về sức mạnh của niềm tin và lòng dũng cảm.

“Có những điều ta không thể xóa khỏi mạng xã hội, nhưng ta có thể học cách sống mà không để nó định nghĩa mình”, cô tâm sự.