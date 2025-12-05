Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 5/12, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức Hội nghị Đối thoại với doanh nghiệp, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại TPHCM.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Bích Phương).

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đều có sự thay đổi.

Theo đó, nhiều văn bản mới được ban hành theo tinh thần cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Những nội dung mới này cần thiết được cập nhật để đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra thuận lợi hơn.

Hiện nay, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm những lĩnh vực như: Dịch vụ phát hành và phổ biến phim; dịch vụ giám định cổ vật; dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; dịch vụ lữ hành; dịch vụ karaoke, vũ trường; hoạt động thể thao; dịch vụ biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ lưu trú; dịch vụ bảo tàng...

Ông Phạm Cao Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) (Ảnh: Bích Phương).

Về lĩnh vực dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh rằng, đây là lĩnh vực rộng lớn, có nhiều đối tượng tác động, nhiều hoạt động diễn ra thường xuyên. Tuy nhiên, văn bản pháp luật duy nhất hiện có là Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

"Thời gian qua, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp nhận nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị về mong muốn xây dựng luật về biểu diễn nghệ thuật. Chúng tôi đã nghiên cứu và đang trong giai đoạn đề xuất trong chương trình xây dựng luật ở Quốc hội thời gian tới", ông Phạm Cao Thái nói.

Ở lĩnh vực dịch vụ phát hành và phổ biến phim, ông Phạm Cao Thái nhấn mạnh các quy định xử phạt hành vi vi phạm theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Trong đó có những quy định đáng chú ý như: Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không gỡ bỏ phim vi phạm quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không ngăn chặn truy cập phim vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Phát biểu ở hội nghị, ông Bùi Hữu Toàn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - cho biết, hệ thống pháp luật không ngừng được bổ sung, hoàn thiện đã đặt ra yêu cầu cao về khả năng thích ứng của các doanh nghiệp. Hội nghị kỳ vọng có những trao đổi sâu về quy định pháp luật mới, cập nhật những tiêu chuẩn kinh doanh, tình huống thực tiễn, khó khăn trong quá trình thực thi pháp luật, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung, TPHCM nói riêng.

"Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch TPHCM nhận thức sâu sắc việc hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

TPHCM xác định doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng Vụ Pháp chế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp", ông Bùi Hữu Toàn nói.