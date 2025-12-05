Đang ngồi học bỗng gục xuống bàn, cậu bé 8 tuổi bị đột quỵ não

Trường hợp đầu tiên là bé Đ.K. (SN 2017, Hà Nội). Trong lúc học, bé bất ngờ gục xuống bàn, yếu nửa người trái.

Rất may, thầy cô và bạn bè phát hiện kịp thời, thông báo gia đình đưa bé đến viện. Kết quả chụp CTA cho thấy bé bị nhồi máu não do bóc tách động mạch não giữa bên phải, một tình trạng hiếm gặp ở trẻ.

Nhờ được can thiệp kịp thời, K. đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

Bệnh nhi ổn định sau điều trị đột quỵ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhi T.Q. (SN 2011, Ninh Bình). Trước khi nhập viện 10 ngày, Q. đau đầu dữ dội, ngất xỉu tại trạm y tế xã, uống thuốc đã trở lại bình thường nhưng sau đó xuất hiện đau đầu trở lại.

Lúc đầu gia đình nghĩ Q. chỉ bị cảm thông thường, nhưng sau đó không yên tâm nên đưa đến viện khám. Kết quả chụp CTA phát hiện Q. bị chảy máu não nhỏ do vỡ dị dạng thông động - tĩnh mạch vùng thái dương phải. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã can thiệp nút dị dạng và túi phình giả. Hiện Q. đã hồi phục hoàn toàn.

Mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường nên chị rất ngỡ ngàng khi bác sĩ chẩn đoán con bị chảy máu não.

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Thần kinh, Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, dù đột quỵ ở trẻ em vẫn được xem là hiếm gặp, nhưng những năm gần đây tỷ lệ người bệnh trẻ tuổi, dưới 45 tuổi bị đột quỵ đang tăng lên. Viện Thần kinh đang điều trị 4 bệnh nhi từ 8-16 tuổi.

Trong năm 2025, Khoa Đột quỵ não có khoảng 10-15% bệnh nhân là người trẻ, nhập viện vì nhồi máu não và chảy máu não.

Theo TS Tuyến, với nhóm trẻ, cơ chế gây nhồi máu ít liên quan đến xơ vữa mạch như người lớn mà thường xuất phát từ bóc tách động mạch (tình trạng này chiếm khoảng 30-50% diễn tiến rất nguy hiểm). Bóc tách mạch có thể xảy ra khi trẻ vui chơi, chạy nhảy, va chạm hoặc xoay cổ mạnh gây tổn thương lớp nội mạc, hoặc do viêm mạch...

TS.BS Nguyễn Văn Tuyến - Viện trưởng Viện Thần kinh, cho biết hiện cháu bé 8 tuổi đã hoàn toàn hồi phục sức khoẻ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS Tuyến cho biết, khi xảy ra đột quỵ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua là hàng tỷ tế bào thần kinh bị tổn thương không thể phục hồi, điều trị càng sớm, trong "thời gian vàng" trẻ càng có cơ hội hồi phục.

Việc điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết có hiệu quả trong 3-4,5 giờ đầu; lấy huyết khối cơ học thường được thực hiện trong 6 giờ.

Tuy nhiên, đột quỵ ở trẻ dễ bị bỏ sót vì triệu chứng không điển hình và trẻ khó mô tả cảm giác.

"Những dấu hiệu như đau đầu dữ dội, yếu tay chân, mắt nhìn mờ, nói khó, co giật, gục xuống bất ngờ… dù rất nhẹ cũng cần được theo dõi sát. Nhiều trường hợp, phụ huynh nghĩ con mệt, chóng mặt do học tập hoặc cảm cúm bình thường, dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng cứu chữa", chuyên gia cảnh báo.

Theo BS Nguyễn Văn Cường - Khoa Can thiệp mạch thần kinh, Viện Thần kinh, hiện chưa có phương pháp phòng ngừa tuyệt đối đột quỵ ở trẻ em vì nguyên nhân thường không rõ ràng.

Đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào, nên sự cảnh giác của gia đình, thầy cô và cộng đồng là yếu tố quyết định đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Vì thế, tuyệt đối không chủ quan khi trẻ có những dấu hiệu bất thường, nên đi khám sớm để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.