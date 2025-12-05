Carlsberg Việt Nam vào “Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam”

Đây cũng là năm đầu tiên Carlsberg Việt Nam tham gia chương trình CSI, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trong hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bước sang năm thứ 10, CSI tiếp tục khẳng định vai trò là “la bàn” giúp doanh nghiệp Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực ESG toàn cầu. Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, thể hiện sự dịch chuyển của thị trường trước yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cấp thiết.

“Danh hiệu này là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ của Carlsberg Việt Nam. Với chúng tôi, phát triển bền vững là một hành trình không có điểm dừng. Đó là sự gắn kết giữa kinh doanh và trách nhiệm, giữa tăng trưởng xanh và hành động vì cộng đồng.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam vun đắp tương lai bền vững bằng những sáng kiến lấy con người làm trung tâm, mang lại lợi ích thiết thực và lâu dài, hướng đến sứ mệnh: Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”, ông Bùi Hữu Quang - Giám đốc Cấp cao phụ trách đối ngoại truyền thông và chiến lược của Carlsberg Việt Nam - chia sẻ.

Carlsberg Việt Nam nhận giải “Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2025” (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Bước tiến trong vận hành bền vững

Trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Carlsberg đặt phát triển bền vững làm trụ cột chiến lược. Nhà máy bia Phú Bài tại Huế là một ví dụ. Nhà máy tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu tác động môi trường, điển hình như dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng, và nguồn điện tái tạo đạt chứng nhận quốc tế I-REC kết hợp năng lượng sinh khối để vận hành.

Toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ lọc tiên tiến. Năm 2024, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á. Nhà máy đang trên lộ trình đạt mức 2,0 hl/hl vào năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu không phát sinh chất thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028.

Dây chuyền nấu bia hiệu suất cao giúp tiết kiệm 20% lượng nước và 15% năng lượng (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Carlsberg Việt Nam còn là thành viên tích cực của Liên minh bao bì tái chế Việt Nam. Công ty đặt mục tiêu đến năm 2026 đạt 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ sản phẩm chai, lon và keg (thùng chứa bia), tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới bao bì bền vững và góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Chung tay hành động vì cộng đồng

Không chỉ tập trung vào vận hành xanh, Carlsberg Việt Nam còn triển khai nhiều chương trình hướng đến cộng đồng. Tiêu biểu là chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương”, khởi động từ năm 2019, đã mang hơn 3,3 triệu m3 nước sạch đến gần 9.500 hộ dân, hỗ trợ sinh kế cho khoảng 40.000 người.

Hành trình 7 năm trao đi hơn 3,3 triệu mét khối nước sạch cho người dân miền Trung của Carlsberg Việt Nam (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” được duy trì hơn một thập kỷ, trao gửi hơn 75.000 phần quà tới người dân ở 9 tỉnh miền Trung, giúp niềm vui ngày Tết trở nên trọn vẹn.

Gần đây, khi miền Trung phải gánh chịu đợt mưa lũ nghiêm trọng nhất lịch sử, công ty đã quyên góp 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

1,5 tỷ đồng được công ty quyên góp trong đợt lũ lịch sử tại miền Trung vừa qua (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Bền vững khởi đầu từ con người

Trong nội bộ, Carlsberg Việt Nam tập trung thúc đẩy đa dạng, công bằng và hòa nhập. Một trong những kết quả tích cực được tạo nên là hơn 40% vị trí lãnh đạo tại công ty hiện do nữ giới đảm nhiệm.

Công ty cũng ký kết bộ nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (UN Women’s Empowerment Principles) với Liên Hợp Quốc, thể hiện cam kết trong thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội nghề nghiệp công bằng cho mọi nhân viên.

Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng. 2025 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Carlsberg Việt Nam được HR Asia Awards 2025 vinh danh là một trong những “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Trong tháng 9, công ty cũng được vinh danh với giải thưởng “Làm việc theo phong cách Bắc Âu: Nơi làm việc tốt nhất” tại lễ trao giải Nordic Business Awards 2025. Niềm vui còn thêm trọn vẹn khi công ty tiếp tục được ghi nhận với giải thưởng “Community Impact - Doanh nghiệp vì cộng đồng” dành cho khối doanh nghiệp quy mô lớn tại lễ trao giải doanh nghiệp EuroCham 2025.

Nhiều giải thưởng ghi dấu năm 2025 với các bước tiến vững chắc của Carlsberg Việt Nam (Ảnh: Carlsberg Việt Nam).

Phát triển bền vững tại Carlsberg Việt Nam không dừng ở khẩu hiệu, mà đã trở thành nguyên tắc vận hành. Khi trách nhiệm với cộng đồng đi cùng tăng trưởng kinh doanh, những giá trị được tạo ra không chỉ vững bền hơn mà còn có sức lan tỏa lâu dài, phù hợp với sứ mệnh “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn”.