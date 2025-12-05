Ý nghĩa sắc màu thống trị làng thời trang và thiết kế năm 2026

Viện Pantone chính thức chọn Cloud Dancer làm màu của năm 2026. Đó là một sắc trắng mềm mại, gợn sóng, mang cảm giác cân bằng và tinh khiết. Viện Pantone mô tả Cloud Dancer là “lời thì thầm của sự bình yên và tĩnh lặng trong một thế giới ồn ào”.

Từ năm 1999, Viện Pantone duy trì truyền thống công bố sắc màu chủ đạo cho năm tiếp theo, dự đoán xu hướng thống trị trong thời trang, thiết kế và sáng tạo. Cloud Dancer được miêu tả như lớp sương mỏng của buổi sớm, trong trẻo nhưng vẫn ấm áp, truyền tải cảm giác thanh sạch và tối giản.

Cloud Dancer được chọn là màu sắc của năm 2026 (Ảnh: Cnet).

Trong bối cảnh con người bị bao phủ bởi thông tin, tiếng ồn và nhịp sống gấp gáp, sắc trắng mờ nhẹ của Cloud Dancer trở thành điểm tựa tinh thần. Màu sắc này tượng trưng cho khao khát tìm kiếm sự yên bình, sự rõ ràng và một khởi đầu mới, điều mà hàng triệu người trong cuộc sống hiện đại đang hướng đến.

Giám đốc điều hành Viện Pantone, bà Leatrice Eiseman, nhận định Cloud Dancer đại diện cho “lời hứa về sự sáng tỏ”. Theo bà, tiếng ồn ào hỗn loạn của cuộc sống đương đại khiến con người khó lắng nghe nội tâm, và Cloud Dancer nhắc nhở chúng ta tập trung hơn vào chính mình, gạt bỏ những xao nhãng.

“Trong thời điểm chuyển mình, khi chúng ta hình dung lại tương lai và vị trí của mình, Cloud Dancer là sắc độ tinh tế, giúp chúng ta tập trung và thoát khỏi những tác động bên ngoài”, Leatrice Eiseman chia sẻ.

Gam màu trắng dịu êm và thư thái sẽ xuất hiện trong nhiều thiết kế chủ đạo của năm 2026 (Ảnh: News).

Nhờ sắc trắng trung tính, mềm mại và giàu cảm xúc, Cloud Dancer dễ dàng hòa hợp với nhiều tông màu, giúp làm nổi bật chất liệu và đường nét thiết kế.

Viện Pantone dự báo gam màu này sẽ xuất hiện mạnh mẽ trong năm 2026 ở nhiều lĩnh vực như: Thời trang ứng dụng và cao cấp, nội thất - kiến trúc, thiết kế sản phẩm và công nghệ, điện thoại thông minh, văn phòng phẩm, ngành khách sạn.

Sự định hướng màu sắc chủ đạo của năm 2026 đã manh nha từ những tháng cuối năm nay. Một ví dụ tiêu biểu xuất hiện trên thảm đỏ gần đây. Tại lễ trao giải Governors diễn ra ngày 16/11 tại Mỹ, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Jennifer Lawrence đã chọn chiếc váy màu ngà của thương hiệu Christian Dior. Thiết kế bất đối xứng với phần cổ trễ vai và đường xẻ đùi cao tạo nên vẻ thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút.

Nữ diễn viên nổi tiếng Jennifer Lawrence diện váy trắng mát mắt tại sự kiện lễ trao giải hồi tháng 11 (Ảnh: Getty Images).

Theo đại diện Pantone, dù người đẹp không hề biết về lựa chọn “Màu sắc của năm”, diện mạo của cô - với tông màu ngà ấm - lại vô tình củng cố quyết định của Viện Màu sắc Pantone khi chọn Cloud Dancer làm gam màu chủ đạo cho năm 2026.

Bà Leatrice Eiseman nhận định: “Nếu nhìn vào Oscar hay các lễ trao giải lớn, bạn sẽ thấy các ngôi sao thường chọn những sắc độ tinh tế như thế này. Người ta thường nghĩ màu đỏ tươi hay xanh lá mới nổi bật, nhưng đôi khi chính sự nhẹ nhàng của tông trung tính lại giúp họ tỏa sáng”.

Xu hướng sống tối giản, sống chậm và hướng về những giá trị nguyên bản đang lan rộng, khiến một gam màu mang tính xoa dịu như Cloud Dancer càng được đón nhận rộng rãi.

Trước đó, Pantone chọn Mocha Mousse (nâu ấm) làm màu của năm 2025 và Peach Fuzz (hồng đào mềm) làm màu chủ đạo năm 2024. Những sắc màu này cũng cho thấy xu hướng thiên về sự ấm áp, nhẹ nhàng và chữa lành trong bảng màu của những năm gần đây.