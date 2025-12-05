Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (54 tuổi) cùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, tiếp đó ban hành Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Nguyễn Văn Đài.

Nguyễn Văn Đài (bìa trái) và Lê Trung Khoa (Ảnh: Bộ Công an).

Theo thông tin truy nã, nơi thường trú trước khi xuất cảnh của Đài ở Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án cùng tội danh, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 296/QĐ-ANĐT-P3 ngày 17/11/2025, sau đó ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12 đối với Lê Trung Khoa.

Cơ quan công an kêu gọi người dân nếu phát hiện Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ở bất cứ đâu, có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.