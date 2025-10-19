Những khoảnh khắc ấn tượng tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TPHCM, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung.

Với chủ đề "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo", sự kiện vinh danh 16 hạng mục đề cử, bao gồm những nhà sáng tạo nội dung mang tinh thần đổi mới, lan tỏa giá trị tích cực.

Mở đầu bằng tiết mục vũ đạo Enter the creative orbit, chương trình mang đến loạt màn trình diễn giải trí được dàn dựng công phu với hiệu ứng thị giác mãn nhãn cho hàng trăm khán giả.

Màn kết hợp giữa các ca sĩ của chương trình Anh trai say hi được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình. Erik, JSOL, Sơn.K và CONGB điểm lại những ca khúc gây sốt nền tảng TikTok năm nay như: Sài Gòn hôm nay mưa, She never cries, Em đợi anh lâu chưa, Dù cho tận thế, Kho báu...

"Kình ngư" Ánh Viên, Châu Tuyết Vân cùng Đỗ Kim Phúc, DJ Machiot mang đến màn trình diễn giao thoa giữa âm nhạc và thể thao.

Ca sĩ Văn Mai Hương và nhóm Hàng Nương (Huỳnh Nhựt, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee) mang đến làn gió mới mẻ cho 2 bản hit Ướt lòng và Đại minh tinh.

Nhóm MAYDAYs tạo không khí sâu lắng, tràn ngập cảm xúc cho lễ trao giải khi trình diễn các ca khúc Phép màu, 5 ngón bàn tay.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc đặc sắc, đêm gala còn tạo nên nhiều khoảnh khắc trao giải đầy cảm xúc.

Một trong những giải thưởng được mong chờ nhất là hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm. Đây là giải thưởng tôn vinh những gương mặt đã có đóng góp nổi bật, tạo ra nội dung truyền cảm hứng và dẫn đầu xu hướng trên nền tảng TikTok suốt một năm qua.

TikToker Con Cò Đây (Quân Trương) được xướng tên trong hạng mục này. Anh là gương mặt trẻ được yêu mến nhờ phong cách dí dỏm, gần gũi và giàu năng lượng. Năm qua, anh thực hiện nhiều video về hình ảnh người mẹ miền Bắc hài hước, hút hàng triệu lượt xem mỗi clip.

Văn Anh Neymar (áo trắng) xúc động khi thắng giải Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm.

Ca sĩ Lamoon vượt qua Erik, Thiều Bảo Trâm, Văn Mai Hương, nhóm MAYDAYs để chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ âm nhạc của năm.

Đỗ Kim Phúc - vận động viên tâng bóng nghệ thuật kỳ cựu Việt Nam - biểu diễn với trái bóng tại sân khấu lễ trao giải.

Sự xuất hiện của nữ cầu thủ Huỳnh Như ở vai trò người trao giải cũng khiến khán giả thích thú.

Năm nay, TikToker Lê Tuấn Khang được đề cử trong hạng mục Video ấn tượng của năm nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về Tủn Cùi Bắp. Nhiều khán giả tiếc nuối khi Lê Tuấn Khang trượt giải, song cũng động viên anh tiếp tục nỗ lực để tạo nên nhiều nội dung sáng tạo trong tương lai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết, năm nay, nhiều nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok góp phần tạo nên những câu chuyện truyền cảm hứng, tham gia nhiều chiến dịch ý nghĩa trong những dịp lễ lớn của đất nước, qua đó định hình hình ảnh tích cực hơn trong mắt khán giả.

"Mỗi năm, chúng tôi đều chứng kiến sự phát triển của TikTok nói riêng và phong trào các nhà sáng tạo nội dung nói chung. Thông điệp về kỷ nguyên mới của TikTok phù hợp với bối cảnh đất nước đang vươn mình. Chúng tôi tin rằng, cần có những biểu tượng mới, những nhà sáng tạo nội dung đề cao đạo đức và văn minh trên không gian mạng", ông Lê Quang Tự Do nói.