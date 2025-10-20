Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bỡ ngỡ khi nhập vai chiến sĩ phá án ma túy

Tập 13 chương trình Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 19/10, mở màn cho chặng cuối hành trình. Kết nạp thêm rapper Đinh Tiến Đạt và nhạc sĩ Tăng Duy Tân vào đội hình, các nghệ sĩ nhập vai bước vào chặng “Đại án”, lấy cảm hứng từ các chuyên án 279LL, 18TN, 19TN.

Đây đều là những chuyên án đặc biệt, có sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn tại Lóng Luông (Sơn La).

Các chiến sĩ nhập vai bước vào chặng cuối trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm" (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Để tái hiện chân thực những vụ án chấn động một thời, ê-kíp cùng dàn nghệ sĩ nhập vai quyết định ghi hình tại chính mảnh đất Lóng Luông. Qua lời kể của những cán bộ công an từng tham gia chuyên án, khán giả có thêm hình dung sống động về những trận đánh thực tế, khốc liệt trong điều kiện hiểm trở nơi rừng núi, đêm tối và sương mù dày đặc.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: "Thường khi làm một bộ phim, ê-kíp chọn một bối cảnh nào đó gần giống với thực tế. Nhưng chương trình đưa chúng tôi thẳng vào vùng nguy hiểm luôn. Mặc dù tôi biết sẽ có hàng rào bảo vệ, nhưng cách thực hiện này làm cảm xúc của mình chân thật hơn".

Tăng Duy Tân (áo trắng) cùng Kiều Minh Tuấn thâm nhập vào nhà người dân địa phương để tìm kiếm thông tin (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Bước vào thực chiến, các chiến sĩ nhập vai được sắp xếp vào các tổ công tác với từng nhiệm vụ khác nhau. Tăng Duy Tân bày tỏ cảm xúc bỡ ngỡ khi thâm nhập vào địa phương để khai thác thông tin từ người dân. Anh nói: "Chúng tôi phải giữ tâm lý vững vàng vì có thể bị lộ bất cứ lúc nào. Việc lộ thân phận vô cùng nguy hiểm".

Phan Mạnh Quỳnh cũng cho biết, người dân dè chừng với người xa lạ nên muốn nắm bắt được các đầu mối thông tin, cần sự kiên nhẫn, quan sát kỹ lưỡng. Các chiến sĩ nhập vai còn lên kế hoạch tổ chức buổi uống rượu hoặc tạo tình huống giả định để khai thác thêm thông tin từ phía người dân địa phương.

Sau khi nắm được thông tin về nhóm đối tượng có vũ khí vận chuyển trái phép chất ma tuý, Đại tá Trần Thanh Sơn (Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La) chỉ đạo ban chuyên án tổ chức mật phục.

Các chiến sĩ nhập vai ngụy trang trong xe tải chở gia súc, vượt địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện ngột ngạt. Họ hành quân âm thầm qua đồi ngô trơn trượt, triển khai bẫy, chông và lưới với độ chính xác cao, đảm bảo không lộ vị trí.

Rapper Đinh Tiến Đạt (đeo kính) cùng các chiến sĩ nhập vai vượt địa hình đồi núi (Ảnh: Chương trình cung cấp).

Khi nhóm 18 đối tượng có vũ trang tiến vào trận địa, chỉ huy phát tín hiệu bao vây và yêu cầu đầu hàng. Tuy nhiên, các đối tượng chống trả bằng súng, khiến lực lượng chức năng lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, sử dụng kết hợp vũ khí thô sơ và vũ khí chuyên dụng để khống chế toàn bộ.

“Trước mắt tôi là làn khói trắng của thuốc súng, tiếng nổ liên hoàn và rất lớn. Cảm xúc của tôi lúc đấy khó tả lắm”, Tăng Duy Tân kể lại trải nghiệm đặc biệt.

Trong khi đó, rapper Đinh Tiến Đạt cũng có khoảnh khắc khó quên khi quật ngã đối tượng có vũ trang bằng động tác gọn gàng, dứt khoát.

Kết thúc tập 13, chuyên án khép lại một giai đoạn quan trọng, khống chế một số đối tượng và thu giữ nhiều tang vật.