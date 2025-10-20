Thiên thần nội y được gọi là “tiên cô”, bí mật sinh con cho thiếu gia

Sinh năm 1989 tại Ôn Châu (Trung Quốc), Hà Tuệ lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Do sinh non, ba mẹ sợ cô ốm yếu nên đã đưa cô tham gia đội tuyển bơi lội của thành phố suốt 7 năm liền. Lên cấp 3, Hà Tuệ đã sở hữu chiều cao 1,78m và đôi chân cực phẩm.

Nhận thấy tiềm năng của học trò, một giáo viên đã khuyến khích Hà Tuệ tham gia cuộc thi người mẫu. Cơ duyên đó đã thay đổi cuộc đời nữ người mẫu khi cô lọt vào “mắt xanh” của một công ty người mẫu có trụ sở tại Milan (Ý).

Công ty đã tạo cơ hội để Hà Tuệ được tham gia tại Tuần lễ thời trang Milan. Hà Tuệ góp mặt trong tổng cộng 12 buổi diễn và chính thức khởi đầu sự nghiệp thời trang quốc tế của mình.

Hà Tuệ trở thành người mẫu gốc Á hiếm hoi được chọn đi mở màn cho buổi diễn của thương hiệu danh tiếng Ralph Lauren và được tạp chí New York Magazine vinh danh trong danh sách 10 gương mặt người mẫu hàng đầu mùa thu năm 2011.

Sở hữu những đường nét độc đáo, dịu dàng chuẩn Á đông và đặc biệt là đôi chân cực phẩm, Hà Tuệ trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt nức tiếng như: Dolce & Gabbana, Chanel, Dior, Hermes, Jean Paul Gaultier, Missoni, Mugler...

Năm 2011, Hà Tuệ chính thức được chọn trình diễn trong show diễn nổi tiếng nhất hành tinh - Victoria's Secret. Người đẹp sải bước trên sàn diễn thời trang nổi tiếng toàn cầu trong 8 năm liền.

Suốt thời kỳ đỉnh cao, Hà Tuệ ghi dấu với nụ cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền duyên dáng và dáng vóc thanh mảnh. Trong nhiều năm, Hà Tuệ trở thành biểu tượng của làng mẫu Trung Quốc và được người hâm mộ gọi là "Hà tiên cô".

Ngược lại với sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ, Hà Tuệ rất kín tiếng về đời tư. Năm 2015, cô bí mật kết hôn nhưng không công bố danh tính bạn đời.

Theo trang Sina, Hà Tuệ và chồng cũ chỉ chung sống khoảng 7 tháng trước khi quyết định ly hôn. Cô không tiết lộ lý do tan vỡ, song nhiều nguồn tin cho rằng chồng cũ của cô là con trai một gia đình giàu có ở Trung Quốc và cả hai chia tay vì khác biệt quan điểm sống.

Trung tuần tháng 10, làng giải trí châu Á xôn xao trước thông tin nam tài tử Trần Vỹ Đình công khai hẹn hò và tuyên bố có con trai đầu lòng với Hà Tuệ. Trên trang cá nhân, cả hai chia sẻ hình ảnh của 3 người kèm chú thích ngắn gọn: “Ba, mẹ và con trai”.

Từ năm 2021, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình bị bắt gặp thường xuyên về chung nhà, làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa hai người. Trong 4 năm qua, cặp đôi nhiều lần bị phát hiện hẹn hò riêng tư tại nước ngoài nhưng không công khai mối quan hệ. Tháng 8 vừa rồi, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vướng tin đồn kết hôn bí mật.

Trần Vỹ Đình là gương mặt diễn viên quen thuộc với khán giả Việt Nam, sinh ra vào lớn lên trong một gia đình giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc). Bố của anh là ông trùm bất động sản, anh trai làm trong ngành vận tải biển và chị gái điều hành một doanh nghiệp may mặc.

Trần Vỹ Đình cũng có gia sản riêng lên đến hàng triệu USD, thu nhập từ đóng phim, quảng cáo… Chuyện tình của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ nhận được sự ủng hộ của phần lớn người hâm mộ.

