"Em xinh" Lamoon thắng giải Nghệ sĩ âm nhạc của năm tại TikTok Awards

Lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TPHCM, quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, người nổi tiếng tham dự.

Trong chương trình, 16 hạng mục lần lượt được xướng tên chủ nhân chiến thắng. Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là ban tổ chức tăng số hạng mục bình chọn dành cho khán giả, nhằm trao thêm quyền quyết định cho khán giả trong việc lựa chọn những gương mặt tiêu biểu nhất.

Nhiều người nổi tiếng tham dự lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 (Ảnh: Nam Anh).

Hạng mục Nghệ sĩ âm nhạc của năm gồm các đề cử: Ca sĩ Thiều Bảo Trâm, nhóm MAYDAYs, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Erik và ca sĩ Lamoon. Đây đều là những ca sĩ, nhóm nhạc có hoạt động âm nhạc nổi bật trên nền tảng TikTok, biết cách kết nối khán giả, lan tỏa ca khúc Việt trong cộng đồng sáng tạo toàn cầu.

Kết quả, chiến thắng thuộc về "em xinh" Lamoon (tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, SN 2003).

Năm nay, Lamoon là một trong những tân binh ghi dấu ấn nổi bật trong phim ảnh và âm nhạc, khi xuất hiện trong phim Địa đạo và tỏa sáng tại Em xinh say hi.

Ca sĩ Lamoon vỡ òa hạnh phúc khi chiến thắng giải Nghệ sĩ âm nhạc của năm (Ảnh: Nam Anh).

Giọng ca gen Z bày tỏ xúc động khi nhận được giải thưởng lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

"Tôi cảm ơn TikTok, cảm ơn khán giả đã yêu thương để bản thân có cơ hội đề cử và chiến thắng giải này. Tôi tự hào khi những sản phẩm nghệ thuật của mình được đóng góp trên nền tảng TikTok. Tôi cũng cảm ơn phim Địa đạo, chương trình Em xinh say hi đã đưa tôi đến gần hơn với công chúng.

Khá tiếc một điều, tôi chưa kịp đổi tên TikTok trước khi mình nổi tiếng. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tên gọi hài hước về kênh TiKTok của mình lại xuất hiện trên màn hình và nhận giải thưởng", Lamoon chia sẻ.

Misthy thắng giải Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, hạng mục Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm cũng được khán giả quan tâm. Hạng mục này bao gồm các đề cử: Hoa hậu Khánh Vân, MC Misthy, MC Thanh Thanh Huyền, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Võ Tấn Phát.

Trong năm vừa qua, đây là những nghệ sĩ để lại dấu ấn bằng nhiều video truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực.

Vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký", MC Misthy (tên thật Lê Thy Ngọc, SN 1995) trở thành chủ nhân chiếc cúp Nhà sáng tạo nội dung người nổi tiếng của năm.

Misthy được biết đến là nữ streamer (người phát nội dung trực tiếp) sở hữu lượng fan đông đảo. Năm qua, cô cũng lấn sân nhiều lĩnh vực như review, quay vlog, phim ngắn, mang đến màu sắc giải trí đa dạng.

MC Misthy chia sẻ trên sân khấu: "Giải thưởng này là động lực rất lớn đối với tôi. Tôi muốn dành lời cảm đến nhiều nhà sáng tạo nội dung, các anh chị nghệ sĩ, những người đồng ý quay clip chung cùng tôi. Nhờ các bạn tôi mới có cơ hội lan tỏa nhiều hơn đến khán giả".