Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chiều 20/10, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 41 (chuyên đề) để bầu các chức danh chủ tịch UBND tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh, phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn nhân sự trong bộ máy chính quyền địa phương.

Các cán bộ được giới thiệu bầu giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân tỉnh là những cán bộ được lựa chọn kỹ lưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; thực hiện quyền bầu cử công tâm, khách quan, dân chủ, đúng quy định, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín...

HĐND tỉnh Lạng Sơn đã nghe tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 44/46 số phiếu đồng ý của các đại biểu tham dự (đạt 95,65%), ông Nguyễn Cảnh Toàn đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, dân tộc Kinh, quê tỉnh Nghệ An; trình độ Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Cảnh Toàn từng đảm nhiệm các chức vụ như: Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã nghe các tờ trình giới thiệu và bầu các chức danh phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh và phó chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, với 43/46 số phiếu đồng ý của đại biểu tham dự (đạt 93,47%), ông Dương Xuân Huyên đã được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Dương Xuân Huyên sinh năm 1973, dân tộc Tày; trình độ Thạc sỹ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, ông Dương Xuân Huyên đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn.

Với 44/46 số phiếu đồng ý của đại biểu tham dự (đạt 95,65%), ông Đinh Hữu Học được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Ông Đinh Hữu Học sinh năm 1977, dân tộc Tày; trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế (Quản trị kinh doanh), Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đinh Hữu Học đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn.

Với 43/46 số phiếu đồng ý của đại biểu tham dự (đạt 93,47%) bà Trần Thanh Nhàn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Bà Trần Thanh Nhàn sinh năm 1982, dân tộc Kinh; trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, bà Trần Thanh Nhàn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Cảnh Toàn cảm ơn HĐND tỉnh Lạng Sơn đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là vinh dự và là trọng trách lớn.

Ông hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm, đương đầu khó khăn, thử thách, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ mới.