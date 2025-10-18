Văn Mai Hương, Erik và dàn sao tổng duyệt lễ trao giải TikTok

Tối 18/10, lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 sẽ chính thức diễn ra tại TPHCM. Trưa cùng ngày, buổi tổng duyệt thu hút sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung.

Một trong những tiết mục được chú ý là phần biểu diễn chung của Erik, JSOL, CONGB và Sơn.K - những gương mặt quen thuộc trong chương trình Anh trai say hi.

Bốn nam ca sĩ thu hút ánh nhìn bởi phong cách trẻ trung, nhiều năng lượng và sự ăn ý trên sân khấu.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Erik cho biết anh hào hứng khi tham gia tổng duyệt. Tiết mục của anh và các "anh trai" trải qua quá trình chuẩn đòi hỏi nhiều nỗ lực. "Sân khấu năm nay được đầu tư rất hoành tráng, quy mô. Đây là cơ hội để chúng tôi mang đến cho khán giả những phút giây thật bùng nổ", anh nói.

Nam ca sĩ hiện góp mặt trong đề cử hạng mục Nghệ sĩ Âm nhạc của năm, đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi và nhiều dấu ấn cá nhân, trong đó nổi bật là bản hit Dù cho tận thế.

Bên cạnh đó, ca sĩ Văn Mai Hương cũng gây chú ý khi kết hợp cùng các nhà sáng tạo nội dung Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ và Giỏi Lee.

Sự xuất hiện của dàn “gương mặt vàng trong làng tạo xu hướng” khiến khán giả kỳ vọng vào một tiết mục sáng tạo, hài hước và mang đậm tinh thần TikTok.

Trong buổi tổng duyệt, Văn Mai Hương thể hiện sự chuyên nghiệp, nhiệt tình hướng dẫn và tương tác cùng các nhà sáng tạo, mang đến không khí luyện tập hứng khởi.

Trước đó, ngày 17/10, nhiều nghệ sĩ khác như NSND Bạch Tuyết, nhà sản xuất DTAP, ca sĩ Muội, vận động viên Châu Tuyết Vân, Ánh Viên… cũng đã có buổi tập luyện, ráp chương trình với ban tổ chức.

Sự kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết - “cây đại thụ” của sân khấu cải lương - và nhóm DTAP cùng ca sĩ Muội được xem là điểm nhấn thú vị, thể hiện sự giao thoa giữa 2 thế hệ âm nhạc. Giọng ca nội lực của nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng sự trẻ trung, hiện đại của lứa nghệ sĩ trẻ hứa hẹn mang đến tiết mục nhiều cảm xúc.

Sự xuất hiện của 2 "hoa hậu làng thể thao" Ánh Viên và Châu Tuyết Vân trong 1 tiết mục đặc biệt cùng nhà sáng tạo Đỗ Kim Phúc cũng khiến khán giả bất ngờ. Màn kết hợp độc đáo này tôn vinh tinh thần “vượt qua giới hạn” - giá trị cốt lõi mà cộng đồng TikTok hướng đến.

Các màn tập luyện hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật, giải trí hoành tráng và đầy bất ngờ trong lễ trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tối nay (18/10).

Ảnh: Cẩm Tiên, Ban tổ chức