Hoa hậu Khánh Vân, Võ Tấn Phát có mặt trong đề cử TikTok Awards 2025

Ngày 3/10, TikTok Awards Việt Nam 2025 chính thức khởi động, đánh dấu chặng đường 5 năm đồng hành cùng cộng đồng sáng tạo nội dung và tôn vinh những gương mặt tiên phong qua chủ đề "Thế hệ mới, tiếp nối kỷ nguyên sáng tạo".

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng hiện nay như: Võ Tấn Phát, Tun Phạm, Việt Phương Thoa, Tina Thảo Thi…

Nhiều gương mặt nổi tiếng tham dự sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong số các đề cử của TikTok Awards Việt Nam 2025, Võ Tấn Phát gây chú ý khi góp mặt ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung - Người nổi tiếng của năm. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân khá bất ngờ trước sự ghi nhận này. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động diễn xuất, anh duy trì việc sản xuất các video ngắn mang màu sắc hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên nền tảng.

Cùng hạng mục với anh còn có Hoa hậu Khánh Vân, diễn viên Quang Tuấn, MC Thanh Thanh Huyền và streamer Misthy. Trong đó, Hoa hậu Khánh Vân cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ nhiều nội dung hài hước về cuộc sống hôn nhân bên ông xã. Tính đến sáng 4/10, Võ Tấn Phát đang tạm chiếm ưu thế về số lượng bình chọn.

Các nghệ sĩ ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung - Người nổi tiếng của năm (Ảnh: Chụp màn hình).

Ở hạng mục Nghệ sĩ âm nhạc của năm, danh sách đề cử gồm Thiều Bảo Trâm, Erik, LAMOON, Văn Mai Hương và ban nhạc MAYDAYs. Nhờ hiệu ứng từ chương trình Em xinh, say hi 2025, LAMOON hiện dẫn đầu bình chọn trong nhóm này.

Cũng trong danh sách đề cử, Tina Thảo Thi (Nguyễn Tiến Thịnh) được xem là gương mặt sáng giá ở hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm. Anh chia sẻ: "Ai trong đề cử cũng xứng đáng. Mỗi người đều có hành trình và cột mốc đáng nhớ trong quá trình làm sáng tạo nội dung".

Võ Tấn Phát tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm nay, TikTok Awards Việt Nam 2025 có tổng cộng 16 hạng mục với 74 đề cử, bao gồm nhiều lĩnh vực như giải trí, giáo dục, thể thao, làm đẹp, ẩm thực, livestream phản ánh sự đa dạng của cộng đồng sáng tạo nội dung Việt.

Lần đầu tiên, chương trình giới thiệu hạng mục Storyteller of the Year - Người kể chuyện của năm, nhằm tôn vinh những nhà sáng tạo có sự đầu tư trong kịch bản và sản xuất nội dung chất lượng cao.

Bên cạnh đó, TikTok cũng mở rộng sân chơi cho các đối tác nội dung với hai giải mới là Entertainment Partner of the Year - Đối tác mảng Giải trí của năm và Sports Partner of the Year - Đối tác mảng Thể thao của năm.

Một số hạng mục đáng chú ý khác gồm: Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung của năm), Video of the Year (Video ấn tượng của năm), Music Artist of the Year (Nghệ sĩ Âm nhạc của năm), Education Creator of the Year (Nhà sáng tạo nội dung Giáo dục của năm)…

Cổng bình chọn trực tuyến sẽ mở từ ngày 4/10 đến ngày 15/10 (giờ Việt Nam) trên trang TikTok Awards Việt Nam 2025, tạo cơ hội để người dùng trực tiếp ủng hộ những nhà sáng tạo yêu thích.