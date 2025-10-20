Người đẹp Kosovo ám chỉ kết quả Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có sự dàn xếp

Ngay sau chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, diễn ra vào ngày 18/10, Brikena Selmani đã có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân. Người đẹp viết: “Bạn có thể trả tiền để giành chiến thắng. Nhưng dù bạn có trả tiền, bạn cũng không thể giành được trái tim của người hâm mộ, giống như tôi”.

Trong gần 1 tháng tham dự cuộc thi, Brikena Selmani được nhận xét là thí sinh tâm điểm và được nhiều chuyên trang dự đoán đăng quang tại mùa giải năm nay trước chung kết. Cô luôn ăn mặc táo bạo và có những động tác uốn éo trong mỗi lần xuất hiện tại sự kiện.

Hoa hậu Hòa bình Kosovo Brikena Selmani (Ảnh: MGI).

Tại buổi họp báo ra mắt dàn thí sinh hồi đầu tháng 10, Brikena Selmani từng gây chú ý khi tự ý hạ tay của đại diện Trung Quốc Nora Xiong xuống vì che mất bộ váy của cô. Hành động của người đẹp Kosovo khiến đại diện Trung Quốc bất ngờ, trong khi đại diện Colombia đã kéo người đẹp Trung Quốc đứng sát vào mình.

Trước phản ứng của 2 người bạn, người đẹp Kosovo hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục tạo dáng, uốn éo trước ống kính phóng viên. Hành động của người đẹp Kosovo ngay lập tức gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu tế nhị, làm mọi cách để nổi bật.

Bên cạnh đó, Brikena Selmani cũng bị chỉ trích vì diện trang phục cắt xẻ táo bạo khi tham dự sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi. Những biểu cảm tạo dáng như chu môi, uốn éo khi chụp hình của cô bị khán giả đánh giá khiêu khích, không phù hợp với phong cách của thí sinh hoa hậu.

Brikena Selmani (phải) trong thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Tuy nhiên, suốt mùa giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Brikena Selmani là thí sinh được truyền thông và khán giả Thái Lan - nước chủ nhà - đặc biệt yêu thích. Người hâm mộ Thái Lan thường xuyên gọi tên cô mỗi khi người đẹp xuất hiện.

Brikena Selmani (25 tuổi) là người mẫu, đang học năm cuối tại trường Luật, chuyên ngành Luật học. Người đẹp gây ấn tượng với chiều cao 1,8m và sắc vóc nóng bỏng.

Cô từng được nhận xét là thí sinh nổi bật của khu vực châu Âu tại cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải, cô chỉ dừng ở top 22 và không giành được giải phụ.

Phát ngôn ẩn ý sau đêm chung kết của Brikena Selmani tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng cô đang ngầm tố cáo kết quả cuộc thi bị dàn xếp và nghi ngờ những người chiến thắng đã “mua” danh hiệu bằng tiền bạc.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) chính thức ra đời vào năm 2013, nằm trong nhóm các cuộc thi nhan sắc đình đám và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông, người hâm mộ.

Tuy nhiên, trước đêm chung kết năm nay, cuộc thi đã gây tranh cãi khi Chủ tịch Nawat Itsaragrisil kêu gọi bình chọn bằng tiền mặt ngay trên sân khấu đêm bán kết. Ông còn phát biểu trong một buổi livestream (phát sóng trực tuyến) rằng, người đăng quang phải là người “bán được nhiều sản phẩm” và có số lượng bình chọn cao.

Những phát ngôn này khiến nhiều khán giả thất vọng, cho rằng cuộc thi đang đánh mất ý nghĩa tôn vinh nhan sắc và trí tuệ, thay vào đó, chỉ tập trung vào yếu tố thương mại.

Top 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: MGI).

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, ông Nawat từng nhấn mạnh tiêu chí “4B” dành cho người chiến thắng. Theo đó, người đẹp giành vương miện và có cơ hội làm việc với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới phải có Beauty (Sắc đẹp), Body (Hình thể), Brain (Trí tuệ) và Business (Khả năng kinh doanh).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Emma Tiglao đến từ Philippines. Cô là gương mặt gây chú ý suốt mùa giải năm nay, được đánh giá cao về ngoại hình, kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp.

Ngoài danh hiệu cao nhất, Emma Tiglao còn giành giải Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia) - giải thưởng được quyết định dựa trên lượt bình chọn qua Facebook và Instagram chính thức của cuộc thi. Chiến thắng của người đẹp Emma Tiglao được truyền thông và người hâm mộ đánh giá xứng đáng.

Top 5 năm nay còn có sự góp mặt của các đại diện đến từ Thái Lan, Tây Ban Nha, Ghana và Venezuela. Họ đều là những thí sinh nổi bật và có lượng người hâm mộ lớn suốt hành trình dự thi.