Lâm Tâm Như thừa nhận "cưới chạy bầu", không biết chồng có bao nhiêu tiền

Sau gần 9 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa vẫn luôn là đề tài thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, nữ diễn viên Đài Loan đã thẳng thắn lên tiếng về những tin đồn xoay quanh cuộc hôn nhân của mình, bao gồm cả nghi vấn "cưới chạy bầu" từ năm 2016, đồng thời chia sẻ những quan điểm và bí quyết để duy trì hạnh phúc gia đình.

Lâm Tâm Như thừa nhận "cưới chạy bầu"

Lâm Tâm Như chia sẻ về hôn nhân với Hoắc Kiến Hoa trên sóng truyền hình (Ảnh: 163)

Theo trang 163, Lâm Tâm Như xuất hiện trong chương trình truyền hình về chủ đề ly hôn khiến khán giả đặt nghi vấn về tình trạng hôn nhân của cô, thậm chí cho rằng cô đang "chuẩn bị cho ly hôn".

Tuy nhiên, nữ diễn viên 49 tuổi đã nhanh chóng phủ nhận, khẳng định mục đích tham gia chương trình là "để học hỏi và tránh sai lầm trong hôn nhân".

"Tôi muốn xem các cặp đôi khác đối diện vấn đề thế nào, để tự soi lại mình và hiểu hơn về cách gìn giữ tình cảm", cô chia sẻ.

Lâm Tâm Như thừa nhận rằng, cô và Hoắc Kiến Hoa đã từng "cưới chạy bầu" khi con gái đầu lòng đã sắp chào đời. Chỉ nửa năm sau đám cưới, cả hai phải sống xa nhau vì nam diễn viên bận rộn quay Như Ý truyện, gần như ăn ngủ tại phim trường, hiếm khi có thời gian về nhà.

“Tôi cũng là diễn viên, hiểu việc đóng phim rất vất vả nên lúc đầu hoàn toàn thông cảm. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui vì không ai quản chuyện mình ăn vặt”, cô kể.

Cô tiếp lời: “Nhưng sau này tôi mới nhận ra, việc xa nhau quá lâu khiến giữa chúng tôi có khoảng cách. Đã có lúc tôi thấy trống trải và gần như rơi vào trầm cảm”.

May mắn là Hoắc Kiến Hoa sớm nhận ra sự thay đổi của vợ và chủ động điều chỉnh lịch làm việc.

"Sau đó, dù bận quay phim đến đâu, cứ khoảng hơn 10 ngày anh ấy sẽ cố dành 3-4 ngày về nhà với tôi", Lâm Tâm Như nói.

Trong phần trò chuyện về quản lý tài chính gia đình, Lâm Tâm Như tiết lộ: "Tôi và Hoắc Kiến Hoa độc lập về kinh tế. Tôi không nghĩ điều đó quá quan trọng, miễn là cùng nhau chăm lo cho gia đình".

Quan điểm này đã tạo nên một làn sóng tranh luận sôi nổi. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là biểu hiện của sự tôn trọng và hiện đại trong hôn nhân, trong khi số khác lại nhận định vợ chồng nữ diễn viên "như người dưng sống chung".

Trước đó, khi đồng nghiệp chia sẻ không biết chồng có bao nhiêu tiền, Lâm Tâm Như cũng đồng tình. Cô nhẹ nhàng đáp rằng điều quan trọng không phải là ai giữ tiền, mà là cả hai đều có trách nhiệm với mái ấm chung.

"Tôi tin tưởng chồng mình và nghĩ rằng tình yêu không nên gắn liền với tiền bạc", cô nhấn mạnh.

Nguyên tắc "không cãi nhau trước mặt con"

Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên cũng chia sẻ những nguyên tắc vàng giúp vợ chồng cô gìn giữ hạnh phúc.

"Vợ chồng nào cũng có lúc cãi vã, nhưng điều quan trọng là biết dừng lại đúng lúc. Chúng tôi tuyệt đối không to tiếng trước mặt con gái. Nếu có điều gì chưa hài lòng, chỉ nói chuyện khi con đã ngủ", Lâm Tâm Như tiết lộ.

Cô cho biết thêm, Hoắc Kiến Hoa là người ít nói, không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại rất chu đáo. Trong thời gian cô mang thai, dù bận rộn quay phim, anh vẫn cố gắng bay về Đài Loan để cùng vợ đi khám thai.

"Tôi hiểu tính chất công việc của anh nên không giận dỗi. Chính vì vậy mà chúng tôi càng trân trọng nhau hơn", Lâm Tâm Như kể.

Dù nhiều năm qua, tin đồn rạn nứt, "ly thân", "ở riêng" liên tục xuất hiện, cả hai chưa từng lên tiếng phản bác. Thay vào đó, họ giữ khoảng cách với truyền thông, tập trung cho cuộc sống riêng.

Trong chương trình truyền hình này, Lâm Tâm Như khẳng định: "Hôn nhân giống như việc uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới hiểu. Với tôi, đó là hành trình học hỏi không ngừng".

Mặc cho những ý kiến trái chiều, khán giả vẫn phải thừa nhận, Lâm Tâm Như là một trong những nghệ sĩ bản lĩnh nhất showbiz Hoa ngữ, người dám nói về hôn nhân bằng sự thẳng thắn, chín chắn và đầy trải nghiệm.

Ở tuổi gần 50, cô không còn cố tỏ ra hoàn hảo, mà chỉ muốn sống thật, giữ trọn bình yên bên người bạn đời từng đi cùng mình qua hơn một thập kỷ.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức đám cưới vào tháng 7/2016 tại Bali, Indonesia. Buổi lễ riêng tư nhưng quy tụ dàn sao đình đám như Triệu Vy, Hồ Ca, Tô Hữu Bằng... đã khiến truyền thông châu Á bùng nổ.

Sáu tháng sau đám cưới, họ đón con gái đầu lòng, bé Cá Heo Nhỏ.

Trước khi yêu nhau, hai người là bạn thân hơn 10 năm. Hoắc Kiến Hoa từng thừa nhận anh "yêu thầm Lâm Tâm Như đã lâu nhưng không dám tỏ tình vì sợ mất tình bạn". Còn nữ diễn viên thì tiết lộ rằng, chính cô là người "bật đèn xanh" để mối quan hệ tiến xa hơn.

Sau khi kết hôn, Lâm Tâm Như ít xuất hiện trên màn ảnh, thay vào đó tập trung vào vai trò sản xuất phim. Trong khi đó, Hoắc Kiến Hoa gần như rút khỏi làng giải trí. Anh chỉ xuất hiện trong một số phim nghệ thuật và các sự kiện riêng của bạn bè. Nam diễn viên dành phần lớn thời gian chăm sóc con, tránh xa thị phi, sống kín tiếng.