Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2021 vừa cưới vợ

Paing Takhon, tên thật là Sit Ko Paing (SN 1996), là người mẫu, diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Myanmar. Anh từng được biết đến với danh hiệu “Most Handsome Face 2021” (Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới do TC Candler vinh danh. Và người đàn ông được nhiều phụ nữ hâm mộ này vừa chính thức kết hôn với bạn gái Linn Mya Phu vào ngày 17/6.

Trên Instagram cá nhân, Paing đăng loạt ảnh cưới và khoảnh khắc ký giấy chứng nhận kết hôn bên gia đình hai bên, cùng dòng trạng thái xúc động: “Today, my fiancé became my wife” (Ngày hôm nay vị hôn thê của tôi đã trở thành vợ tôi).

Bài đăng của Paing nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong vài giờ, chứng tỏ sức hút lan truyền mạnh mẽ của anh. Không chỉ tại Myanmar, đám cưới của cặp đôi còn được nhiều fan quốc tế chú ý.

Hôn lễ diễn ra ấm cúng với sự góp mặt của người thân, tuy nhiên, sự kiện vẫn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi Paing Takhon đã nổi tiếng toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam, anh cũng có khá nhiều người hâm mộ.

Vợ của Paing là Linn Mya Phu, là con gái của tỷ phú ngành dầu mỏ San Linn, Chủ tịch Hiệp hội Dầu ăn Myanmar. Cặp đôi bắt đầu công khai hẹn hò vào tháng 8/2024, đính hôn vào tháng 1/2025.

Linn Mya Phu vốn là người kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần xuất hiện bên Paing Takhon đều gây được dấu ấn với phong cách sang trọng, nhẹ nhàng. Trong đám cưới vừa qua, hình ảnh Linn gợi cảm giác thuần khiết, đáng yêu, là sự kết hợp hoàn chỉnh với vẻ nổi bật của chú rể “nam thần châu Á”.

Không chỉ là cô dâu xinh đẹp, Linn còn được cho là người tháo vát, có học thức và hiểu biết về kinh doanh. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho Paing, ủng hộ anh trên cả mặt trận truyền thông lẫn nghệ thuật.

Ngay sau đám cưới ngày 17/6, Paing Takhon và Linn Mya Phu đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đầy cảm xúc trên mạng xã hội, cho thấy họ đang tận hưởng sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và hạnh phúc gia đình.

Về phía gia đình Linn, cha mẹ cô từng xúc động chia sẻ trong lễ đính hôn. Cha cô dâu nghẹn ngào nói rằng, việc con gái được một người đàn ông yêu thương chân thành là niềm hạnh phúc lớn nhất của ông.

Đám cưới của Paing không chỉ là cột mốc của chặng đường tình yêu mà còn là bước ngoặt trong hình ảnh cá nhân của anh, từ người đàn ông độc thân nổi tiếng trở thành người chồng của gia đình. Đây được xem là giai đoạn bản lề cho một hành trình mới trong sự nghiệp và đời sống cá nhân của nam nghệ sĩ từng là Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

Paing miêu tả vợ là "người anh muốn tỉnh dậy cùng mỗi sáng, là mẹ của những đứa trẻ trong tương lai". Sau lễ cưới, anh chia sẻ nhiều khoảnh khắc tình cảm bên vợ, từ lễ ký đến đêm tiệc cưới được tổ chức với phong cách Myanmar, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Paing bắt đầu sự nghiệp từ năm 2014 với vai trò người mẫu tại Yangon, Myanmar, sau đó lấn sân sang âm nhạc và điện ảnh. Năm 2017, anh phát hành album đầu tay với mục đích từ thiện và đóng chính trong phim Midnight Traveler, giúp anh từng bước khẳng định vị thế trong làng giải trí Myanmar.

Năm 2019, hình ảnh anh tu tập trong chùa được lan truyền mạnh, khiến anh được công chúng thế giới biết đến. Mặc dù thực tế, Paing Takhon chỉ phát nguyện tu tập Phật giáo trong 10 ngày theo truyền thống của Myanmar, như một phần của nghi lễ trưởng thành của nam giới địa phương.

Cùng năm 2019, anh nằm trong Top 10 diễn viên Myanmar của The Myanmar Times và sau đó lọt Top 100 "Most Handsome Faces" 2021 của TC Candler.

Hiện tại, Paing đang có gần 900.000 người theo dõi trên toàn cầu.

Ảnh: Instagram Paing Takhon