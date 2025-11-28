Samsung mang đến cơ hội sở hữu vé “Anh trai say hi” qua thử thách S25 FE Duet

Chương trình “Duet cùng buitruonglinh" do Samsung phát động chính là đặc quyền nâng tầm trải nghiệm đó, biến ước mơ được đứng chung sân khấu với thần tượng thành hiện thực.

Galaxy S25 FE liên tục gắn liền với những trải nghiệm độc quyền tại chương trình "Anh trai say hi". Sự hào hứng lan tỏa trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, thể hiện rõ khát khao của cộng đồng người hâm mộ muốn sở hữu hạng vé Superfan.

Để chiều lòng người hâm mộ và tăng thêm sức nóng cho Live Concert sắp tới vào tháng 12, Samsung đã tung thử thách mới, hứa hẹn một cuộc đua sáng tạo đầy kịch tính, mở ra “đấu trường” để khán giả thể hiện cá tính và tình yêu dành cho thần tượng.

"S25 FE Duet" - Đấu trường sáng tạo “săn vé” Superfan

Chương trình "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" được tổ chức với sự hợp tác của ca sĩ, nhạc sĩ trẻ buitruonglinh Chương trình mang đến tổng cộng 100 vé Superfan Zone cho những vị trí đẹp nhất tại Live Concert "Anh tai say hi" tháng 12.

10 người may mắn nhất do chính buitruonglinh lựa chọn sẽ có cơ hội được tham gia hoạt động song ca trực tiếp cùng anh tại gian trưng bày trong khuôn khổ concert, cho phép khán giả tương tác gần gũi với thần tượng và thể hiện tài năng của mình.

Người hâm mộ tham gia thử thách song ca cùng thần tượng do Samsung khởi xướng (Ảnh: Samsung).

Thời gian tham gia thử thách kéo dài gần một tháng từ 25/11 đến 16/12. Sau 3 tuần kể từ khi kết thúc thời gian thử thách, danh sách người thắng cuộc sẽ được công bố.

Thể lệ tham gia cuộc thi được thiết kế đơn giản: người tham gia chỉ cần thực hiện song ca với video mẫu của buitruonglinh trên kênh TikTok chính thức của Samsung Việt Nam.

Sau khi hoàn tất phần thể hiện của mình, ngươi tham gia cần đăng tải video hát song ca lên kênh TikTok cá nhân, đính kèm bộ hashtag hợp lệ và theo dõi Facebook Fanpage của Samsung Việt Nam để đón chờ người thắng giải.

Khi kết thúc thử thách, ban tổ chức và chính buitruonglinh sẽ chọn ra 100 người thắng cuộc để nhận vé concert và 10 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia song ca trực tiếp ở concert ngày 27/12 tại Vạn Phúc City.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng và tinh thần gắn kết với thương hiệu, những người thắng cuộc cần cung cấp thông tin cá nhân chi tiết và hình ảnh chứng minh đang sử dụng thiết bị Galaxy (như ảnh chụp màn hình cài đặt máy hoặc mã IMEI) cho thấy Galaxy S25 FE chính là cầu nối cho mọi đặc quyền này.

Galaxy S25 FE sở hữu sức mạnh Camera AI nâng tầm video hát song ca

Galaxy S25 FE có thể hỗ trợ người tham gia thực hiện video song ca một cách dễ dàng (Ảnh: Samsung).

Thử thách song ca cùng thần tượng đòi hỏi người tham gia phải có khả năng sáng tạo về hình ảnh, âm thanh và thể hiện cảm xúc cá nhân. Đây chính là lúc Galaxy S25 FE phát huy toàn bộ sức mạnh công nghệ của mình, biến chiếc điện thoại trở thành studio di động.

Galaxy S25 FE sở hữu hệ thống camera vượt trội, giúp các bạn trẻ dễ dàng tạo ra những video chất lượng cao. Tính năng lọc âm thanh (Audio Eraser) sẽ loại bỏ tạp âm không mong muốn (như tiếng quạt, tiếng xe cộ), chỉ giữ lại giọng hát trong trẻo, giúp phần trình diễn thêm ấn tượng và thu hút sự chú ý của buitruonglinh cùng ban tổ chức.

Những tính năng trên Galaxy S25 FE hỗ trợ đắc lực cho người dùng (Ảnh: Samsung).

Không chỉ về âm thanh, khả năng sáng tạo hình ảnh của máy cũng được tối ưu. Sau khi quay, bộ công cụ AI hậu kỳ sẽ giúp người dùng tinh chỉnh video một cách chuyên nghiệp.

Tính năng chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) có thể dễ dàng xóa bỏ các vật thể không mong muốn. Với sự hỗ trợ của Galaxy AI, người dùng còn có thể sử dụng Gemini Live để tham khảo ý tưởng, giúp video dự thi thêm phần độc đáo và sáng tạo.

Ngoài ra, viên pin dung lượng lớn của Galaxy S25 FE cũng đảm bảo cho người tham gia có đủ thời gian để quay, chỉnh sửa và đăng tải video dự thi mà không lo hết pin giữa chừng.

"S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" vừa là chương trình “săn vé” đơn thuần, vừa mang đến cơ hội để cộng đồng người hâm mộ thể hiện tài năng, cá tính và sự sáng tạo của mình.

Samsung đã chứng minh họ không chỉ cung cấp sản phẩm công nghệ cao tới người dùng mà còn là thương hiệu thấu hiểu sâu sắc niềm đam mê và khao khát kết nối với thần tượng của thế hệ trẻ để từ đó, Galaxy S25 FE trở thành “chìa khóa” mở ra cánh cửa đến hạng vé Superfan và cơ hội song ca cùng thần tượng.

Thông tin chi tiết về chương trình “S25 FE Duet - Bật beat cùng Idol” có tại: https://www.tiktok.com/@samsungvietnam/video/7576878281224441096