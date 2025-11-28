Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine bị cơ quan chống tham nhũng khám nhà

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak (Ảnh: RBC).

Vụ việc diễn ra vào ngày 28/11. Ông Yermak là người đứng đầu văn phòng Tổng thống và đang là trưởng phái đoàn đàm phán hòa bình của Ukraine với các đối tác phương Tây và Nga.

Ông Yermak cho biết trên Telegram rằng việc khám xét đang diễn ra tại nhà của ông và ông đang hoàn toàn hợp tác.

Trong tuyên bố chung, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống tham nhũng (SAPO) cho biết các cuộc khám xét đã được “cấp quyền” và liên quan tới một cuộc điều tra hiện chưa được tiết lộ.

“NABU và SAPO đang tiến hành các hành động điều tra (khám xét) tại nhà của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, chứ không phải trụ sở. Các hành động đã được cấp phép và đang được thực hiện trong khuôn khổ một cuộc điều tra", thông báo viết.

Trước đó, trong tháng 11, hai cơ quan này đã công bố một cuộc điều tra quy mô lớn về cáo buộc hối lộ trị giá 100 triệu USD tại công ty năng lượng nguyên tử quốc gia, nghi ngờ dính líu đến các cựu quan chức cấp cao và đối tác cũ của Tổng thống Volodymyr Zelensky khi ông chưa bước chân vào con đường chính trị.

Ông Yermak tới nay không phải là nghi phạm trong cuộc điều tra này.

Giữa tháng này, hai bộ trưởng Năng lượng và Tư pháp của Ukraine đã từ chức do bị cáo buộc có liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng quy mô lớn trong ngành năng lượng của nước này.

Các điều tra viên cáo buộc doanh nhân Timur Mindich đã dàn dựng một kế hoạch hối lộ trị giá 100 triệu USD nhằm biển thủ ngân quỹ, khiến dư luận phẫn nộ trong bối cảnh người dân đang phải chịu cảnh mất điện triền miên do các cuộc tập kích của Nga.

Theo các điều tra viên Ukraine, ông Mindich, người từng là cộng sự của Tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi ông tham gia chính trị, bị cáo buộc đã lợi dụng quan hệ thân quen với nhà lãnh đạo Ukraine để tiến hành kế hoạch biển thủ tiền từ ngân sách nhà nước.

Khi yêu cầu các bộ trưởng từ chức, ông Zelensky nói rằng “hoàn toàn không thể chấp nhận được việc vẫn còn tồn tại các đường dây tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng” trong khi người dân Ukraine đang phải chịu cảnh mất điện.

Sau đó, ngày 18/11, Tòa Chống Tham nhũng Tối cao Ukraine đã ra lệnh tạm giam cựu Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ tham nhũng quy mô lớn và ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 51,6 triệu hryvnia (1,2 triệu USD).

Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU) đã buộc tội ông Chernyshov làm giàu bất chính trong khuôn khổ một vụ án tham nhũng liên quan đến công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom.

Việc đối phó hiệu quả với tham nhũng là một trong những điều kiện tiên quyết để Ukraine đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu, và mọi trở ngại trong nỗ lực này có thể làm chậm tiến trình gia nhập của Kiev. Ukraine trong nhiều năm qua đã tỏ ra quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu này và đã phanh phui nhiều vụ việc tham nhũng cũng như bắt giữ quan chức cấp cao.