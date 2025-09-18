MC Phương Mai khoe vóc dáng gợi cảm, sẵn sàng đón nhận tình yêu mới

Sau 3 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, MC Phương Mai đã có một cuộc sống tích cực và thay đổi. Cô không còn rơi vào trạng thái ủ dột vì căng thẳng, mất ngủ như trước đây mà thay vào đó là năng lượng tích cực.

Cuộc sống của cô hiện tại ngập tràn niềm vui từ những điều giản dị nhất, từ việc trang hoàng lại căn hộ mới đến việc dành thời gian tận hưởng những giây phút ấm áp bên con trai.

Với tính kỷ luật cao từ khi còn làm người mẫu, MC Phương Mai đã có những bước tiến lớn trong việc phục hồi sức khỏe và tinh thần hậu ly hôn. Cô chăm chỉ tập gym, múa cột, yoga và chơi golf ít nhất 3 buổi mỗi tuần.

Nhờ chế độ ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện, cô đã nhanh chóng lấy lại thân hình với số đo 3 vòng chuẩn mực 86-60-96. Kiểu tóc tém cá tính quen thuộc của cô thuở độc thân cũng đã trở lại.

Nhìn lại quyết định ly hôn, nữ MC sinh năm 1990 không coi đó là một "đổ vỡ" mà là "cắt lỗ thành công".

Cô cho rằng đó là sự lựa chọn để thoát khỏi một mối quan hệ sai lầm và đang tận hưởng mỗi ngày với trang mới của cuộc đời mình. Khi được hỏi liệu có mất niềm tin vào tình yêu sau biến cố, Phương Mai dứt khoát lắc đầu.

"Tình yêu luôn là thứ rất đẹp đẽ trong cuộc sống. Tôi luôn thích yêu và luôn sẵn sàng yêu", cô khẳng định.

Thoát khỏi những bó buộc, cuộc sống độc thân đã mang đến cho Phương Mai nguồn cảm hứng bất tận. Cô hào hứng với nhiều ý tưởng kinh doanh và không ngại thử sức ở những lĩnh vực mới ngoài công việc MC.

Gần đây, cô đã đảm nhận vai trò sản xuất và tổng đạo diễn cho một show thời trang - ca nhạc tại Hồ Tràm. Dù chỉ có hơn 1 tháng để chuẩn bị, cô và ê-kíp đã hoàn thành mục tiêu. Phương Mai đánh giá, đây là một trong những dấu mốc đáng nhớ của cô trong sự nghiệp.

Thành công bước đầu này giúp Phương Mai tự tin hơn trong việc nhận các dự án quy mô lớn, khám phá những tiềm năng ẩn giấu của bản thân mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm tốt.

Song song với những thử thách mới, cô vẫn đều đặn xuất hiện với vai trò MC song ngữ, MC tiếng Anh cho các sự kiện của các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, khẳng định vị thế của mình trong nghề.

Trong bộ ảnh vừa thực hiện, "cô gái một con" khoe trọn vẻ nóng bỏng, khỏe khoắn với những bộ cánh cắt xẻ táo bạo. Hình tượng gợi cảm, cá tính này của Phương Mai gần như không thay đổi so với cô của thuở đôi mươi.

Cô chia sẻ, khi tỏa sáng trước ống kính và trên sân khấu, cô thấy được là chính mình: Một người phụ nữ bản lĩnh, vượt qua mọi sóng gió để kiến tạo giá trị cho bản thân và xã hội.

Phương Mai sinh năm 1990 trong một gia đình có điều kiện tại phố cổ Hà Nội. Ngay từ nhỏ, cô đã nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình nổi bật mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc. Nữ MC từng là học sinh chuyên Anh của trường Hà Nội - Amsterdam và giành giải nhất Olympic tiếng Anh toàn quốc. Sớm bước chân vào nghệ thuật, cô tạo được nhiều dấu ấn trong vai trò người mẫu, diễn viên trước khi chuyển hướng sang làm MC song ngữ. Người đẹp từng đoạt nhiều danh hiệu như giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2020, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009 và tham gia nhiều dự án phim gây chú ý như: Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư, Thần tượng...

Ảnh: Kelvin Nguyễn