Xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: 2 ca sĩ "đốt" hơn 4,3 triệu USD

Ngày 29/10 - ngày thứ hai diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội), đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng dài hơn 130 trang.

Trong vụ án trên có 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc đều là người Việt Nam.

136 người đánh bạc, chỉ 23 người chiến thắng

Theo nội dung trong bản cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát công bố tại tòa, trong số 136 người đánh bạc chỉ có 23 người thắng (có người chỉ thắng khoảng 240.000 đồng) còn lại là 113 người thua.

Trong đó người thua bạc nhiều nhất là ông Vũ Phong (53 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) với số tiền lên đến hơn 1,4 triệu USD, khoảng 34,1 tỷ đồng.

Ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ) cũng là một trong 5 người chơi thua nhiều nhất, số tiền thua là 760.000 USD, khoảng 18,3 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng người thắng nhiều nhất là Nguyễn Thanh Bách (kinh doanh tự do). Bị cáo Bách mở thẻ tại King Club vào tháng 5/2022 với cái tên Mr Muler. Ông bị cáo buộc tham gia đánh bạc 95 lần với tổng số tiền 3,4 triệu USD. Tổng số tiền ông Bách thắng khoảng 2,2 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Người thắng ít nhất là Vũ Thanh Tùng, chơi 7 lần với tổng 5.600 USD và thắng 10 USD (khoảng 240.700 đồng).

Ông Hồ Đồng Tháp, Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam là một trong những doanh nhân đã chi hàng triệu USD để đánh bạc. Bị cáo Tháp nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD đánh bạc.

Ông bị cáo buộc đã chi tổng số tiền 1,2 triệu USD để đánh bạc và thua khoảng 103.700 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Trong số những người tham gia đánh bạc có hai ca sĩ là Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà.

Cáo trạng xác định, từ ngày 8/2/2024 đến 22/6/2024, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 162.871 USD (tương đương 3,9 tỷ đồng), thua 81.761 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng). Còn ca sĩ Vũ Ngọc Hà dùng hơn 2.600 USD (tương đương 63 triệu đồng) đánh bạc, thua hơn 4 triệu đồng,...

Cáo trạng thể hiện, các bị cáo đã sử dụng hàng nghìn tỷ đồng để đánh bạc nhưng số người chiến thắng chỉ nhỏ giọt.

121 bị cáo đánh bạc từ 2 lần trở lên

Cáo trạng xác định có nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm; 121 bị cáo phạm tội Đánh bạc từ 2 lần trở lên, trong số đó có các bị cáo Hồ Đại Dũng, Ngô Ngọc Đức, Đỗ Anh Tuấn, Lê Thế Chiến, Nguyễn Xuân Huệ, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thế Vũ, Vũ Phong, Nguyễn Thanh Bách, Trương Xuân Danh…

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cũng xác định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

Trong đó xác định có 137/141 bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Cáo trạng cho thấy các bị cáo đều biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

136 người tham gia đánh bạc đều là người Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Đây là một vụ án có quy mô lớn, số lượng bị cáo đông, số tiền đánh bạc khổng lồ, là một trong những vụ án đánh bạc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội trong thời gian gần đây.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Công ty Việt Hải Đăng đã ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS).

Ông Kim In Sung (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) đã thuê ba người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.

Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Các bị cáo lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, đã tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club, cáo trạng nêu.

Đây là tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, lôi kéo được nhiều con bạc tham gia từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trong đó có cả lãnh đạo một số địa phương, doanh nhân.

Để được vào đánh bạc tại đây, các con bạc phải có sự giới thiệu của một số người Việt Nam, sau đó phải xuất trình căn cước công dân để photo, lưu giữ thông tin cá nhân rồi nhân viên lễ tân sẽ phát cho một thẻ thành viên với cái tên nước ngoài để ngụy trang.

Tổng số tiền cộng dồn mà các "con bạc" trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỷ đồng).

Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.