Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Bruno Vespa, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cho rằng Kiev không đủ sức mạnh để phản công, ngay cả với sự hỗ trợ của phương Tây.

Bộ trưởng Crosetto đã chia sẻ quan điểm rằng tình hình thực tế trên chiến trường không cho phép Ukraine có một con đường khả thi nào để giành lại các khu vực trước đây của mình.

"Việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất vào năm 2014 và sau tháng 2/2022 hiện nay được mọi người nhìn nhận là bất khả thi", Bộ trưởng Crosetto nói với nhà báo Vespa, theo trích dẫn của hãng thông tấn ANSA.

Ông Crosetto nói thêm rằng trong mọi trường hợp, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ các vùng lãnh thổ này. “Nga sẽ không bao giờ từ bỏ và Ukraine sẽ không đủ sức mạnh để một mình giành lại các vùng lãnh thổ này, ngay cả khi có sự giúp đỡ của chúng ta”, ông nói thêm.

Bộ trưởng Crosetto chỉ ra rằng Moscow sẽ không đàm phán về quy chế của các khu vực này vì chúng đã được ghi nhận trong Hiến pháp Nga.

Trong khi đó, Ukraine vẫn khẳng định ý định giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện nay đã được sáp nhập vào Nga.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Các vùng Donetsk và Lugansk ở Donbass, cùng với các vùng Kherson và Zaporizhia, cũng đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý, nhất trí sáp nhập vào Nga.