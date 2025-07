MC Phương Mai sau khi ly hôn chồng Tây: "Tôi cảm thấy mình sống lại"

“Sinh ra trong gia đình truyền thống ở Hà Nội định hình con người tôi”

Chào chị Phương Mai, rất vui được thấy chị tràn đầy sức sống trở lại sau những biến cố vừa qua. Tôi khá bất ngờ vì Phương Mai ngoài đời gần gũi hơn nhiều so với Phương Mai trên sân khấu?

- Khi nhìn tôi, nhiều người thường nghĩ tôi là người mạnh mẽ, có phong cách sống tự do, cá tính. Ít ai ngờ rằng tôi lại có những suy nghĩ mang đậm chất truyền thống gia đình, như chuyện kết hôn hay xây dựng tổ ấm.

Điều này có phần trái ngược với hình ảnh mà mọi người từng thấy ở tôi trước đây. Thực ra, tôi cũng không cố ý xây dựng hình ảnh nào cả. Phần nào những nhận định của mọi người chỉ đúng một nửa thôi.

Phương Mai được mệnh danh là "MC gợi cảm nhất showbiz Việt".

Chị được tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ sớm, điều này có ảnh hưởng đến suy nghĩ và lối sống của chị không?

- Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ nhỏ và tiếp xúc với phim ảnh, sách vở nước ngoài từ rất sớm. Điều đó tất nhiên có ảnh hưởng đến tư duy của tôi. Tôi tiếp nhận và chọn lọc những giá trị mà tôi thấy phù hợp, chẳng hạn như quan điểm phương Tây về việc phụ nữ cần xây dựng sự nghiệp.

Khi tôi còn đi học, không nhiều người nghĩ như vậy. Lúc đó, xã hội thường cho rằng phụ nữ nên tìm một mối lương duyên trọn vẹn. Nhưng tôi lại có suy nghĩ khác, tôi tin vào việc cần độc lập về tư tưởng, tài chính và cảm xúc. Điều này được thể hiện rõ trong sự nghiệp của tôi.

Từ ngày đầu tiên bước vào showbiz, tôi đã xác định giữ gìn bản sắc, cá tính và lối đi riêng của mình, bất luận nó có hợp nhãn với số đông hay không. Dẫu biết năng lượng mạnh mẽ và đôi khi lạnh lùng của mình có khiến một số người ngại tiếp cận, nhưng mặt khác tôi lại cảm nhận rằng chính nó lại đem tới sự tin tưởng từ đối tác dành cho tôi trong công việc.

Vậy trong chị có còn những nét đặc trưng của người con gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội?

- Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống, nơi các thành viên đề nỗ lực gây dựng sự nghiệp và vị trí xã hội của mình theo chuẩn mực "lấy danh dự gia đình làm kim chỉ nam”. Đó là một phần không thể nào bỏ qua trong cuộc đời tôi. Tôi không có ý định từ bỏ nó, bởi nó định hình con người tôi là ai.

Vì vậy, tôi luôn giữ những quan điểm mà tôi tin là đáng để bảo vệ, như việc xây dựng và vun vén gia đình. Với người tôi chọn đồng hành, tôi sẽ hết lòng ủng hộ, vì tôi xem họ là một phần quan trọng trong cuộc sống. Khác với văn hóa phương Tây, tôi vẫn mang trong mình bản chất của người Hà Nội, với tư duy gắn bó chặt chẽ với gia đình.

Sự thật về cuộc hôn nhân vì danh dự và quyết định giải thoát

Trước đây chị không dự định kết hôn nhưng rồi lại bước vào hôn nhân khi có thai, điều này có liên quan đến lối sống truyền thống?

- Đúng vậy. Tôi mang thai và quyết định kết hôn vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh dự gia đình. Lúc đó, cuộc sống của tôi không chỉ thuộc về tôi nữa, mà còn liên quan đến cha mẹ và sự phát triển của gia đình.

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống, điều mà tôi không tự tạo ra, mà là thành quả của bao thế hệ trước. Vì thế, tôi cảm thấy cần tôn trọng điều đó bằng cách sống đúng với chuẩn mực gia đình, như xây dựng một mái ấm đầy đủ cho con cái. Dù tương lai sau đó có ra sao, đó là chuyện tôi sẽ tính sau.

Chị có cảm thấy hối tiếc hay đấu tranh nội tâm khi cuộc hôn nhân không như mong đợi của gia đình?

- Thực ra, từ nhỏ tôi đã sống rất độc lập và tự quyết định mọi việc, từ việc chọn trường học đến định hướng nghề nghiệp. Gia đình luôn tin tưởng tôi, vì khi đã nói là tôi sẽ làm và làm tốt.

Nếu có ý kiến trái chiều, tôi lắng nghe, nhưng quyết định cuối cùng vẫn dựa trên ý thức cá nhân. Cuộc hôn nhân không thành như kỳ vọng là một quá trình đấu tranh dài.

Đáng lẽ câu chuyện này đã phải kết thúc từ lâu, nhưng tôi vẫn cố gắng tin tưởng và không muốn đối mặt với sự thật. Cho đến khi cảm thấy không ổn, tôi đã trao đổi thẳng thắn với gia đình và họ hoàn toàn ủng hộ. Họ biết tôi hiểu rõ tình hình và tự đưa ra quyết định tốt nhất cho mình. Trước khi quyết định, tôi đã suy nghĩ rất kỹ và cân nhắc mọi khía cạnh.

Vì sao chị lại quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình?

- Tôi đã cố gắng làm một việc mà sâu thẳm trong lòng biết là không phù hợp với mình. Cụ thể, khi mang thai, tôi tự nhủ cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tôi tự tin rằng có thể tự tay xây dựng mọi thứ, trước là sự nghiệp, sau là một mô hình gia đình bền chặt, dựa trên nền tảng tài chính sẵn có của mình.

Chính sự tự tin đó đưa tôi tới quyết định gắn kết với đối phương, bất luận nhiều khác biệt và chênh lệch. Suốt 5 năm, tôi luôn cố gắng hoàn thiện trong vai trò của mình, một người vợ, người mẹ, đảm bảo con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học hành đàng hoàng.

Tuy nhiên, khi tôi phát hiện ra mọi cam kết liên quan tới vấn đề giấy tờ pháp lý lẫn xây dựng tài sản chung đề không được thực hiện như đã thỏa thuận trong nhiều năm, tôi lập tức quyết định chấm dứt nhanh chóng.

Việc ly hôn thường đi kèm với tổn thương và hoài nghi, nhưng chị lại tuyên bố trên trang cá nhân: “To be myself again. No more doubting, no more questioning” (tạm dịch: Trở lại là chính mình. Không còn lo lắng hay tự hỏi). Phải chăng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thực sự được sống là chính mình?

Nói chính xác hơn là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không cần phải gồng mình lên để cố gắng tin vào những điều không có thật, cũng như mãi đuổi theo những câu chuyện viển vông khi trong lòng đầy nghi hoặc nữa.

Trong thời gian dài, tôi như bị lạc lối trong u mê. Suốt thời gian đó, tôi như bị bóp nghẹt với cảm giác bản thân đang bị ăn mòn. Những người thân, gia đình, bạn bè cũng thấy tôi đã thay đổi quá nhiều, theo chiều hướng tiêu cực.

Vậy nên khi quyết định kết thúc, tôi thấy như tỉnh giấc mộng. Ngày nhận quyết định ly hôn cũng là ngày tôi thực sự hạnh phúc khi được sống lại với đúng tên gọi của mình và được trở về với đúng vị trí của mình.

Thời gian tới, MC Phương Mai sẽ tập trung phát triển sự nghiệp và có nhiều dự án mới.

Khi đã trở lại là người phụ nữ độc thân, chị có kế hoạch gì tiếp theo?

- Tôi đang tiếp tục sự nghiệp mà tôi tự tay xây dựng. Những năm qua, tôi không hề tiếc nuối vì đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong hôn nhân. Bây giờ, tôi có thể thoải mái nhận công việc mà không bị ràng buộc bởi lịch gia đình.

Tôi đang sản xuất một sự kiện vào tháng 8 sắp tới, đánh dấu cho lần đầu tiên bước vào lĩnh vực tổ chức sự kiện mà tôi đam mê đã lâu. Đồng thời, tôi cũng đang cởi mở cho các lời mời hợp tác diễn xuất và phim ảnh.

Mẫu đàn ông lý tưởng của MC Phương Mai: "Phải hơn tôi một bậc”

Hậu ly hôn, khán giả lại thấy hình ảnh MC Phương Mai gợi cảm, quyến rũ hơn bao giờ hết. Điều này có phải là tín hiệu chị đưa ra để nói lên rằng chị sẵn sàng cho cuộc sống mới, những mối quan hệ mới?

- Nhiều người nghĩ tôi tự do, phóng khoáng, thậm chí có thể dễ dãi trong các mối quan hệ. Nhưng thực tế, tôi rất kín đáo, ngại giao tiếp với người lạ và kén chọn trong tình cảm.

Tôi làm MC trên sân khấu, nơi có một khoảng cách nhất định với khán giả. Kết thúc show, tôi thường trở về nhà ngay. Ở ngoài đời, tôi ít mở rộng quan hệ.

Tôi tin vào việc tạo ra sản phẩm chất lượng thay vì chạy theo quan hệ xã hội. Dù không giao du rộng, tôi vẫn tồn tại và thành công nhờ sự tự tin vào bản thân.

Về quan hệ tình cảm, tôi chưa quan tâm đến điều đó ở thời điểm hiện tại mà muốn tập trung phát triển bản thân và sự nghiệp.

MC Phương Mai đam mê bộ môn thể thao golf.

Trở lại cuộc sống độc thân, chị dành nhiều thời gian cho golf, một bộ môn đang thu hút rất nhiều phụ nữ thành đạt. Tuy nhiên, vẫn có định kiến cho rằng phụ nữ đẹp chơi golf là để "săn đại gia". Chị nghĩ gì về quan niệm này, đặc biệt khi chị cũng là một người đẹp có sức hút?

- Tôi đồng ý rằng golf ở Việt Nam một bộ môn xa xỉ, những người chơi golf ở Việt Nam cũng đề ít nhiều có một số thành tựu trong cuộc sống và sự nghiệp. Tôi thấy, người chơi tiếp cận bộ môn golf cũng có nhiều lý do đa dạng: tăng cường sức khoẻ, tận hưởng thiên nhiên, mở rộng quan hệ, chinh phục đỉnh cao, hay đơn giản là để... giết thời gian.

Theo tôi, lý do nào cũng tốt cả, miễn là nó thúc đẩy con người vận động thể thao, gần gũi thiên nhiên nhiều hơn, năng động hơn và cả thanh lịch hơn. Vậy thì tại sao phải băn khoăn vì sao anh này cô kia chơi môn này làm gì?

Nhiều người nói chị dường như tràn đầy năng lượng hơn sau ly hôn. Đó là điều chị thể hiện ra bên ngoài, hay toát ra từ nội tâm?

- Khi tâm lý được cởi trói và bản thân không còn phải gồng gánh trách nhiệm làm điểm tựa để đẩy người khác lên nữa cũng là lúc tôi có thời gian chăm chút cho bản thân.

Trải qua mọi chuyện, tôi cảm thấy: ấm ức có, bất công có, ngạc nhiên trước cách đối phương hành xử cũng có..., nhưng tôi quyết định buông bỏ và quên đi. Tôi nhận ra bài học: Ta không thể kỳ vọng vào một thứ vốn không tồn tại.

Khi không còn phải thu mình lại để vừa vặn với bối cảnh và con người vốn không dành cho mình, tôi cảm thấy mình được sống lại. Tôi lại thấy mình lại được tự tin tỏa sáng, tự tin suy nghĩ, tự tin nói cười, tự tin đi đến mọi nơi, gặp gỡ mọi người. Đó là lúc tôi lấy lại năng lượng của mình.

Một khi con tim rộn ràng trở lại, chị sẽ “gật đầu” với kiểu đàn ông như thế nào?

- Tôi thích người lớn tuổi, từng trải, giỏi về tư duy quan trọng hơn là kiếm tiền. Ở họ, tôi cảm nhận được sự sâu sắc và tầm nhìn xa. Tôi tìm kiếm sự an toàn và tin tưởng, nhưng không muốn kiểm soát hay bị kiểm soát.

Người đàn ông ở bên cạnh phải hơn tôi một bậc, đặc biệt về trí tuệ, để tôi nể phục và học hỏi. Bởi tôi vốn là người lười đưa ra ý kiến, vì vậy ở cạnh người trí tuệ sẽ giúp tôi... tha hồ lười biếng.

Niềm vui trong một mối quan hệ với tôi là sự học hỏi, tạo ý nghĩa mỗi ngày qua trải nghiệm và những kinh nghiệm sống quý giá.

Cảm ơn chị, chúc chị hạnh phúc và thành công!

Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội, từng giành giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012, lọt Top 10 Siêu mẫu châu Á và Top 15 Hoa hậu Thế giới Người Việt. Năm 2014, cô chuyển sang làm MC song ngữ, liên tục đắt show. Với vẻ ngoài quyến rũ, khả năng ứng biến thông minh và ngoại ngữ lưu loát, cô trở thành một trong những MC hàng đầu trong nước, được khán giả và các thương hiệu quốc tế ghi nhận, mệnh danh là "MC gợi cảm nhất showbiz Việt". Ngoài dẫn chương trình, Phương Mai cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Cô được biết đến qua các phim: 13 nữ tù nhân, Khi tình yêu lên tiếng, Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư ma...

Ảnh: Huy Minh

Trang phục: Đỗ Long

Trang điểm: Kim Phụng Lê