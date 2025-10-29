Nghi vấn học sinh dùng gậy bida đánh bạn nhập viện

Tối 29/10, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, cho phóng viên Dân trí biết Công an xã đã vào cuộc điều tra vụ việc xảy ra tại quán bida 98, thuộc xóm Giang Tiên, vào chiều 27/10.

Theo trình báo của ông N.H.Q. (SN 1952, trú tại xóm Lâm Sơn, xã Bích Hào), khoảng 17h15 cùng ngày, cháu nội ông là N.H.B.D. (SN 2010) bị 2 học sinh N.X.M. và T.H.H. (cùng SN 2009), trú tại xóm Xuân Hiền, dùng gậy bida đánh gây thương tích.

Công an xã Bích Hòa vào cuộc điều tra vụ việc xảy ra tại quán bida 98 (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi bị hành hung, cháu D. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Lực lượng công an xã đã lập hồ sơ, ghi lời khai các bên liên quan, xác minh nguyên nhân vụ việc.

“Công an xã đang thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Khánh Thành thông tin.

Qua xác minh ban đầu, nhóm học sinh liên quan vụ việc đang học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An).