NSND Trịnh Kim Chi trở lại màn ảnh, để mặt mộc đóng phim

Ở tuổi 54, NSND Trịnh Kim Chi có hôn nhân viên mãn với ông xã là doanh nhân Võ Trấn Phương. Cặp đôi có với nhau hai con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp là Khánh Ngân (23 tuổi) và Khánh Vy (11 tuổi).

Ngoài dành thời gian cho sân khấu kịch, NSND Trịnh Kim Chi còn nuôi dưỡng niềm đam mê với phim ảnh. Chị tiết lộ, sắp tới đây sẽ cùng lúc ra mắt hai vai diễn trong phim truyền hình Trà ma nữ và Mật ngọt tựa khói sương với hai số phận hoàn toàn khác nhau.

Trong phim Mật ngọt tựa khói sương, Trịnh Kim Chi vào vai bà Tám Luông, người phụ nữ nghèo khổ làm nghề bán chuối chiên để kiếm tiền nuôi con trai (Trần Nhật Hào) ăn học.

Chồng của bà không lo chạy xe ôm mà rượu chè, thường xuyên nhậu say rồi kiếm chuyện đánh vợ con. Bi kịch xảy ra khi con trai bà bỗng mất tích và rơi vào động buôn người qua biên giới.

NSND Trịnh Kim Chi vào vai người phụ nữ chịu nhiều đau khổ trong phim "Mật ngọt tựa khói sương" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với kinh nghiệm đóng phim từ thập niên 1990, NSND Trịnh Kim Chi gây ấn tượng với khả năng diễn xuất tròn vai. Nữ nghệ sĩ chấp nhận để mặt mộc, không son phấn để hóa thân thành nhân vật người phụ nữ lam lũ một cách chân thật.

Đạo diễn Hoàng Mập chia sẻ: 'Tôi làm đạo diễn rất nhiều phim, đây là lần đầu thật sự bất ngờ khi một diễn viên nổi tiếng trước khi quay mà không cần hóa trang và để mặt mộc trong suốt vai diễn".

Còn trong phim truyền hình Trà ma nữ, NSND Trịnh Kim Chi thủ vai bà Bảy Trà, mẹ của Hai Giàu (Hoàng Mập) và Cẩm Loan (Phương Ngân). Nữ diễn viên lại hóa thân thành nhân vật sang trọng, sắc sảo và quyến rũ.

Nhân vật bà Bảy Trà là người phụ nữ góa chồng nhưng nắm giữ nhiều quyền lực, là chủ doanh nghiệp trà giàu có nhất vùng. Vì không chấp nhận con gái mình có bầu với người đàn ông nghèo khổ, bà tìm mọi thủ đoạn phá nát tình cảm của con gái, gả con vào một gia đình giàu có.

NSND Trịnh Kim Chi trong phim "Trà ma nữ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời phim thị trường hưng thịnh, Trịnh Kim Chi cùng với thế hệ diễn viên ngôi sao như Lý Hùng, Diễm Hương, Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh… từng là những gương mặt ăn khách. Với chị, phim ảnh đã "ăn sâu vào máu" dù ở giai đoạn nào, lứa tuổi nào.

"Với tôi, sự đam mê nghệ thuật là vô bờ bến. Chắc có lẽ như vậy mà tôi có nhiều động lực cũng như sức khỏe để làm việc. Hơn nữa, tôi có một gia đình - hậu phương luôn ủng hộ hết lòng. Tôi khá yên tâm và tinh thần luôn thoải mái để cống hiến", chị nói.

Chính vì hậu phương vững chắc, tinh thần thoải mái, mỗi lần xuất hiện, Trịnh Kim Chi đều mang đến thần thái tràn đầy năng lượng. "Là phụ nữ nên tôi khá quan tâm đến vẻ bề ngoài. Phụ nữ cũng phải biết yêu thương bản thân mình", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.