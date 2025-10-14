Đồng hồ Đăng Quang Watch: Món quà truyền cảm hứng cho phái đẹp ngày 20/10

Đồng hồ - Lời nhắc làm chủ thời gian

Phụ nữ hôm nay bận rộn hơn bao giờ hết khi vừa là người lãnh đạo, cộng sự, vừa là người mẹ, người bạn đồng hành. Nhưng trong vòng xoáy công việc và cuộc sống, họ thường ít dành thời gian cho chính mình.

Vì vậy, một chiếc đồng hồ không chỉ đơn thuần là công cụ đo đếm, mà còn là lời nhắc về việc làm chủ thời gian và gửi gắm thông điệp rằng phụ nữ xứng đáng được yêu thương, tận hưởng và tỏa sáng.

Những sản phẩm nổi bật khách hàng có thể dành tặng cho phái đẹp trong dịp 20/10 (Ảnh: Đăng Quang Watch).

Khác với những món quà mang tính ngắn hạn, đồng hồ có thể đồng hành cùng phụ nữ ở nhiều giai đoạn cuộc đời, thậm chí trở thành kỷ vật lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Khi đồng hồ trở thành tuyên ngôn phong cách

Mỗi người phụ nữ là một câu chuyện, và chiếc đồng hồ trên cổ tay họ chính là cách kể chuyện riêng.

Nữ doanh nhân thành đạt chọn đồng hồ dây kim loại thanh lịch, mặt số tối giản - điểm nhấn quyền lực và tinh tế trong những cuộc gặp gỡ (Ảnh: Đăng Quang Watch).

Cô gái trẻ trung yêu thích dây da mềm mại thể hiện nét tươi mới, năng động và tràn đầy sức sống (Ảnh: Đăng Quang Watch).

Người mẹ hiện đại ưu ái những thiết kế đính đá lấp lánh - như cách họ trân trọng và làm đẹp thêm từng phút giây cuộc sống (Ảnh: Đăng Quang Watch).

Không cần ngôn từ, chiếc đồng hồ đã trở thành tuyên ngôn phong cách - khẳng định cá tính và bản lĩnh của mỗi người phụ nữ.

Thời trang luôn thay đổi, nhưng đồng hồ lại có cách riêng để trở thành điểm nhấn vượt thời gian. Năm 2025 ghi dấu sự lên ngôi của nhiều xu hướng nổi bật, từ những gam màu pastel tươi mới, nữ tính mang hơi thở hiện đại, đến dây kim loại dáng mảnh thanh thoát và sang trọng.

Bên cạnh đó, phong cách tối giản tiếp tục khẳng định sức hút với sự tinh tế, bền vững và khả năng kết hợp linh hoạt cùng nhiều trang phục.

Đăng Quang Watch - Lan tỏa yêu thương cùng quà tặng thời gian

Nắm bắt trọn vẹn xu hướng, 20/10 năm nay, Đăng Quang mang đến những thiết kế đa dạng, từ thanh lịch đến sang trọng, từ trẻ trung đến đẳng cấp. Đồng thời Đăng Quang Watch triển khai nhiều ưu đãi và quà tặng tinh tế như tặng vòng tay cao cấp, túi xách thời trang, bút ký đẳng cấp cùng dịch vụ gói quà sang trọng.

Chương trình “20/10 - Nhận đồng hồ miễn phí” diễn ra từ 6/10 đến 20/10. Khách hàng mua đồng hồ nữ sẽ có cơ hội nhận thêm 1 chiếc đồng hồ nam hoặc nữ giá trị tương đương.

20/10 năm nay, Đăng Quang mang đến những thiết kế đa dạng, từ thanh lịch đến sang trọng, từ trẻ trung đến đẳng cấp (Ảnh: Đăng Quang Watch).

Bên cạnh đó, chính sách bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi tận tâm trên toàn hệ thống showroom cũng giúp khách hàng an tâm trọn vẹn khi lựa chọn món quà dành tặng phái đẹp.

Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là dịp tặng quà, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trân trọng hành trình làm chủ thời gian của phái đẹp. Một chiếc đồng hồ không chỉ giúp họ quản lý từng phút giây, mà còn thể hiện cho tình yêu, sự ghi nhận và phong cách.

Đăng Quang Watch sẽ đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tìm kiếm món quà ý nghĩa để 20/10 trở thành khoảnh khắc lưu giữ yêu thương dài lâu.

Đăng Quang Watch

Website: https://www.dangquangwatch.vn

Hotline hỗ trợ: 18006005 – 098 568 1189