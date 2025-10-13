Tăng Thanh Hà tái xuất sau nhiều năm kín tiếng, nhan sắc gợi cảm tuổi 39

Sau nhiều năm vắng bóng trong các hoạt động giải trí, gần đây, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa một tạp chí. Hình ảnh tái xuất của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Khác với phong cách kín đáo, nhẹ nhàng thường thấy, Tăng Thanh Hà diện đầm ôm sát, xẻ ngực sâu, tạo dáng bên ô tô. Trang phục giúp cô khoe vẻ gợi cảm nhưng vẫn toát lên sự tinh tế, sang trọng. Nữ diễn viên trang điểm sắc sảo, tóc xoăn nhẹ, tạo dáng đầy cuốn hút.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ của Tăng Thanh Hà ở tuổi 39. Người hâm mộ để lại bình luận: "Một trong những diễn viên giữ mãi vẻ đẹp thanh xuân", "Thần thái với nhan sắc của Út Nhỏ (vai diễn của Tăng Thanh Hà trong Hương phù sa - PV) vẫn vậy sau bao nhiêu năm", "Lâu lắm mới thấy Tăng Thanh Hà trở lại, vẫn đẹp như xưa"...

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi showbiz, dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù rời xa màn ảnh hơn một thập kỷ, "ngọc nữ màn ảnh Việt" vẫn giữ sức hút riêng trong lòng khán giả.

Trên trang Instagram với hơn 2,5 triệu người theo dõi, Tăng Thanh Hà thường chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong cuộc sống gia đình thay vì phô trương hàng hiệu. Nữ diễn viên vẫn giữ nếp sống mộc mạc, gần gũi, tập trung vun vén cho tổ ấm.

Sau 13 năm chung sống, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn có với nhau 3 người con (hai con trai, một con gái). Cả hai cùng nhau du lịch, hẹn hò, kỷ niệm ngày cưới và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm.

Trong dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới, Tăng Thanh Hà gửi lời ngọt ngào đến ông xã Louis Nguyễn: "Tôi quen người đặc biệt này được 15 năm. Sau 12 năm kết hôn, chúng tôi vẫn có thể trò chuyện từ sáng đến đêm mỗi khi ở bên nhau, vẫn chưa bao giờ hết điều để nói, câu chuyện để chia sẻ hay những giấc mơ cho tương lai.

Chúng ta đã trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng tôi chưa từng muốn chọn ai khác. Anh ấy là chồng tôi, là người bạn thân nhất, là điểm tựa và cũng là người luôn khiến tôi mỉm cười".

Tăng Thanh Hà cho biết, ông xã luôn đặt cô và các con lên trước bản thân mình. Hơn một thập kỷ về chung nhà, cô hạnh phúc nhất khi thấy tình cảm vợ chồng vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

"Tôi thật sự biết ơn vì có anh trong đời. Chúc mừng 12 năm yêu thương, tiếng cười, những chuyến phiêu lưu đã qua và vô vàn điều tuyệt vời đang chờ phía trước", nữ diễn viên viết.

Tăng Thanh Hà hạn chế công khai hình ảnh các con nhưng thường kể về quá trình nuôi dạy con khôn lớn. Các con của Tăng Thanh Hà đặc biệt yêu thiên nhiên, thích khám phá và ham học hỏi.

Rời xa màn ảnh, Tăng Thanh Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp từng gắn bó cùng mình như Thân Thúy Hà, Quốc Cường, Lương Mạnh Hải…

Bên cạnh gia đình, "ngọc nữ" dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và thi thoảng tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng cây, bảo vệ động vật... Cô yêu thú cưng và thích chăm sóc khu vườn tại biệt thự riêng.

Năm 2022, Tăng Thanh Hà gây chú ý khi tiết lộ bản thân bị sụt cân do bệnh dạ dày kéo dài. "Thời gian đó tôi nhận nhiều lời bàn tán vì quá gầy, bản thân không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn như thế", cô chia sẻ.

Sau khi điều trị và thay đổi lối sống, sức khỏe và ngoại hình của Tăng Thanh Hà đã được cải thiện đáng kể.

Ở tuổi 39, Tăng Thanh Hà vẫn giữ nhan sắc mặn mà, phong thái sang trọng và lối sống kín đáo. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, hình ảnh của cô vẫn là biểu tượng về vẻ đẹp thanh lịch, hiện đại của làng giải trí Việt.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được yêu thích qua các phim: Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet... Với nhan sắc trong trẻo, cô còn được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ màn ảnh". Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn. Từ đó, cô gác lại sự nghiệp diễn xuất, tập trung chăm sóc con cái và tham gia việc kinh doanh.

Ảnh: Instagram nhân vật