Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên khai mạc. Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TPHCM qua nhiều thời kỳ.

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo quyết định, Bộ chính trị phân công, điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Lê Quốc Phong (SN 1978), quê quán tại Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Sinh học, Thạc sĩ Hóa sinh, Cử nhân Khoa học Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ phong trào thanh niên, từng có thời gian dài công tác tại địa bàn TPHCM.

Tháng 9/1993-9/1995, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM.

Tháng 3/1997-11/1999, ông là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (TPHCM), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên TPHCM.

Tháng 11/2002-12/2004, ông làm Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM.

Tháng 1/2005-9/2007, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM, Phó trưởng Ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM, Phó chủ tịch Hội sinh viên TPHCM.

Tháng 9/2007-4/2009, ông Lê Quốc Phong là Phó bí thư Thành đoàn TPHCM, Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

Từ tháng 4/2009 đến năm 2012, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên trường học Thành đoàn TPHCM; Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TPHCM.

Năm 2013, ông Lê Quốc Phong là Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII; Bí thư Thành đoàn TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Tháng 12/2013, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa X, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Tháng 12/2013, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tháng 1/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

Đến tháng 8/2020, ông Lê Quốc Phong tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020-7/2025, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ ngày 1/7 đến nay, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới (sau khi sáp nhập Đồng Tháp và Tiền Giang).