Kiều Duy tật bật chuẩn bị thi quốc tế vẫn xắn tay dọn bùn giúp người dân

Những ngày qua, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Hoa hậu Kiều Duy cùng các Á hậu Bùi Khánh Linh, Lê Thu Trà, Thu Ngân và La Ngọc Phương Anh đã có mặt tại Thái Nguyên để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Trong hai ngày 11-12/10, đoàn tình nguyện cùng người dân dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải và tham gia khôi phục môi trường tại Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Sáng 12/10, nhóm tiếp tục hỗ trợ Trường Mầm non Chùa Hang, cùng giáo viên và phụ huynh lau chùi bàn ghế, giặt rèm cửa, sắp xếp lại lớp học để sớm đón trẻ trở lại trường.

Hoa hậu Kiều Duy dọn bùn ở trường học, giúp các học sinh Thái Nguyên sớm trở lại lớp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa những ngày gấp rút chuẩn bị cho đấu trường quốc tế, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy vẫn lựa chọn đồng hành cùng người dân Thái Nguyên trong công tác dọn dẹp sau mưa lũ. Theo tiết lộ từ ê-kíp, Kiều Duy sẽ lên đường tham dự Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế 2025) vào tháng 11 tới.

Người đẹp sinh năm 2003 chia sẻ: "Khi cùng mọi người bắt tay dọn dẹp, tôi cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Tôi tin rằng với sự chung tay của cộng đồng, Thái Nguyên sẽ sớm vượt qua khó khăn, để tiếng cười của các em học sinh lại vang lên trong sân trường".

Không chỉ tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện tại Thái Nguyên, thời gian qua Kiều Duy còn năng nổ trong nhiều dự án xã hội và chương trình cộng đồng. Sau gần một năm đăng quang, người đẹp được kỳ vọng sẽ nối gót Hoa hậu Thanh Thủy mang về thành tích tự hào cho Việt Nam.

Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương tại Thái Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ góp sức lao động, dàn hoa hậu - á hậu, nam vương - á vương, cùng công ty chủ quản còn trao tặng hơn 330 triệu đồng hỗ trợ người dân Thái Nguyên, Cao Bằng và các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Dù đang thi Miss Grand International 2025 (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025) tại Thái Lan, Hoa hậu Yến Nhi vẫn gửi 50 triệu đồng trích từ phần thưởng đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025) đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Yến Nhi nhắn nhủ: "Từ nơi phương xa, tôi chỉ mong góp một phần nhỏ, cùng mọi người san sẻ khó khăn, mất mát với bà con quê mình. Mong cho tất cả những vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ sớm bình an".