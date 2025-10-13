DJ Ngân 98 giàu có ra sao trước khi bị bắt?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

DJ Ngân 98 từng vướng nhiều lùm xùm trước khi bị bắt (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngân 98 tên đầy đủ là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998 tại Bình Định cũ), hoạt động trong vai trò DJ, người mẫu, diễn viên tự do.

Vào nghề từ năm 2016, Ngân 98 đóng một số MV, phim ảnh, nhưng không có nhiều dấu ấn. Năm 2019, cô theo học khóa đào tạo DJ chuyên nghiệp, sau đó biểu diễn ở các chương trình giải trí trong và ngoài nước.

Khi hoạt động với vai trò DJ, Ngân 98 thường xuyên gây chú ý với hình ảnh diện trang phục cắt xẻ táo bạo.

Ngân 98 cho biết, tính chất nghề nghiệp của cô không chỉ cần đánh nhạc hay, mà còn cần đầu tư hình ảnh. Đó là lý do cô không ngại chi tiền cho những bộ cánh cầu kỳ. Tuy nhiên, nữ DJ thường vấp tranh cãi vì diện nhiều bộ đồ phản cảm.

Trong một bài đăng tháng 11/2024, nữ DJ hé lộ các thiết kế cô mặc đi diễn đều là hàng đặt may riêng, mỗi bộ đồ kèm phụ kiện thường có giá 15-20 triệu đồng.

Tháng 3/2024, Ngân 98 tiết lộ cát-xê của cô vào khoảng 70-200 triệu đồng/show tùy tính chất sự kiện. "Dù nhận cát-xê 100 triệu đồng, tôi chỉ giữ lại 20-30 triệu đồng, phần còn lại để chi trả các chi phí cho ê-kíp", nữ DJ nói.

Theo Ngân 98, các chương trình mời cô tham gia cần đảm bảo một số yêu cầu như đặt cọc 50% cát-xê, có ít nhất 6 vệ sĩ dẫn đường lên sân khấu, đảm bảo điều kiện ánh sáng, âm thanh và không gian biểu diễn.

Ngân 98 thường khoe ảnh được khán giả tặng tiền sau các đêm diễn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Là gương mặt DJ đắt show, Ngân 98 nhiều lần khoe được khán giả tặng đồ ăn, cho tiền sau các đêm diễn. Hồi tháng 3, cô đăng bức ảnh cầm xấp tiền sau show diễn ở Campuchia kèm chia sẻ: "Được tặng gần 100 triệu đồng". Lần khác, cô đăng video nhận tiền từ người hâm mộ kèm chia sẻ: "Đi tới đâu, "mưa" tiền tới đó".

Trước những ý kiến cho rằng "làm màu" để được chú ý, Ngân 98 phản bác, cho biết, tiền khán giả tặng là thật, không hề dàn dựng.

Sau nhiều năm chạy show và kinh doanh, Ngân 98 được cho là có khối tài sản lớn. Nữ DJ từng khoe sở hữu nhiều mảnh đất, nhà cửa, xe sang...

Năm 2023, Ngân 98 đăng ảnh căn hộ mới đang trong quá trình hoàn thiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 2022, Ngân 98 hé lộ, cô và Lương Bằng Quang đặt cọc 21 tỷ đồng để mua cùng lúc gần 10 miếng đất.

Năm 2023, nữ DJ cho biết, cô sở hữu một căn nhà có diện tích rộng, tầm nhìn hướng ra bờ sông và nhìn được nhiều cao ốc nổi tiếng như: Landmark 81, Bitexco... Một số nguồn tin cho rằng căn hộ này trị giá 80 tỷ đồng. "Căn nhà này tôi rất tâm huyết, để sống cả đời không bán đâu nhé", Ngân 98 nói.

Dịp sinh nhật 25 tuổi, Ngân 98 đăng ảnh bên chiếc xe Maserati MC20 mui trần. Nữ DJ cho biết, cô tự thưởng cho bản thân và mong phấn đấu có thêm nhiều tài sản giá trị hơn. Chiếc xe thuộc phân khúc cao cấp, có giá lăn bánh ở Việt Nam khoảng 20 tỷ đồng.

Bộ sưu tập xe của vợ chồng Ngân 98 còn có một số dòng xe khác như Mercedes-AMG GLE 53 (khoảng 5 tỷ đồng), Mercedes-Benz V-class (hơn 3 tỷ đồng)...

Nữ DJ bên chiếc xe Maserati MC20 mua năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, Ngân 98 cũng thường xuyên check-in ở những điểm du lịch sang chảnh trong và ngoài nước. Cô còn có sở thích sưu tập túi xách, giày dép, tủ đồ lên tới hàng trăm món. Tuy nhiên, thay vì dùng hàng hiệu đắt tiền, Ngân 98 thích mua những phụ kiện có thiết kế độc lạ, giá vài trăm nghìn đồng.

"Tủ đồ của tôi không có món nào quá đắt tiền, đa số đều có giá rẻ. Tôi từng kinh doanh túi xách, quần áo, đồng hồ. Mỗi mẫu thấy đẹp, độc lạ, tôi thường giữ lại làm kỷ niệm", Ngân 98 cho hay.

Về những ý kiến cho rằng Ngân 98 được đại gia chu cấp mới có cuộc sống ổn định về vật chất, cô từng lên tiếng: "Tôi không có khuôn mặt đẹp, không có chân dài, không bằng ai nên đâu có suy nghĩ "đào mỏ" đại gia".