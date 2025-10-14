“Xử lý các ụ súng ở Tân Sơn Nhất cũng mất mấy năm, Thủ tướng vào mới xong”

Sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Quy hoạch sửa đổi, với một số điểm mới liên quan việc hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch, mối quan hệ giữa các loại quy hoạch và xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch.

Dự luật này có 6 chương, 58 điều và 1 phụ lục, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.

Xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch, bảo đảm thực hiện các dự án đầu tư

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết dự thảo luật đã bổ sung quy định xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch do các cấp khác nhau phê duyệt, ví dụ giữa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với các quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành hay mâu thuẫn giữa các quy hoạch cùng cấp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương (Ảnh: Hồng Phong).

“Quy định xử lý mâu thuẫn giữa các quy hoạch được xây dựng theo hướng bảo đảm dự án đầu tư có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhất sau khi đã xác định quy hoạch được áp dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn”, ông Phương cho hay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài Chính Nguyễn Ngọc Bảo cho biết cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Danh mục quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất, liên kết, khả thi, ổn định.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị có cơ chế xử lý riêng cho trường hợp phát hiện mâu thuẫn giữa các quy hoạch, trong đó cần kiểm soát chặt chẽ, tránh tùy tiện, lạm dụng, gây xáo trộn hoạt động kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới ghi nhận việc dự thảo luật đã bổ sung nội dung quy hoạch sử dụng đất quốc phòng - an ninh, quy định rõ nhu cầu phân kỳ sử dụng đất quốc phòng - an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới (Ảnh: Hồng Phong).

Băn khoăn việc xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch đất quốc phòng - an ninh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư, ông Tới cho rằng đây là vấn đề còn rất nhiều vướng mắc, khi giải quyết tốn kém và mất nhiều thời gian.

Dẫn chứng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại nhắc đến chuyện giải quyết những ụ súng ở sân bay Tân Sơn Nhất mất mấy năm trời và “khi Thủ tướng vào giải quyết mới xong".

Từ thực tế đó, ông Tới đề nghị nghiên cứu đưa nội dung xử lý mâu thuẫn này vào luật để Chính phủ quy định cụ thể, vừa hài hòa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đầu tư để phát triển đất nước, vừa đảm bảo quốc phòng - an ninh.

“Không nên quá ôm đồm”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá đây là luật rất khó, phức tạp và “vẫn còn rất ôm đồm”.

Với quy hoạch ngành, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trước đây có ý kiến cho rằng hơn 20.000 quy hoạch là quá nhiều, phải đưa ra nhưng giờ lại đưa vào để phân cấp cho bộ trưởng. “Nếu vậy ngành giao thông cứ để quy hoạch đất này làm giao thông, ngành thủy lợi lại để đất này làm thủy lợi”, ông Định chỉ ra sự bất hợp lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (Ảnh: Hồng Phong).

Theo ông, quy hoạch quốc gia phải do Quốc hội quyết định, còn quy hoạch ngành thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ. Nhấn mạnh quy hoạch rất quan trọng, là sự sống của nền kinh tế, ông Định nêu quan điểm có những thứ không thể phân cấp.

“Cái gì phân cấp được thì phân cấp, nhưng cũng có những thứ “dứt khoát không phân cấp”. Quy hoạch ngành mà để bộ trưởng quyết thì mỗi bộ trưởng phụ trách một ngành, ông nào cũng vì ngành của mình thôi”, theo lời Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng góp ý việc sửa luật nên tập trung vào những thứ thực sự cần phải thay đổi, không nên quá ôm đồm, quá chi tiết.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đề xuất sửa Luật Quy hoạch toàn diện để tháo gỡ các vương mắc, mâu thuẫn, xung đột, điểm nghẽn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu kết luận nội dung phiên họp (Ảnh: Hồng Phong).

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị xác định rõ luật nào mang tính nguyên tắc để các luật khác điều chỉnh theo, tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong thực tiễn. Đồng thời, cần hoàn thiện danh mục quy hoạch trong hệ thống quy hoạch, xác định rõ vai trò của từng loại quy hoạch.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần phân biệt rành mạch giữa quy hoạch có tính định hướng chiến lược, dài hạn phục vụ hoạch định chính sách và quy hoạch mang tính công cụ quản lý hành chính cụ thể để triển khai dự án đầu tư, đồng thời giải trình rõ tính hợp lý, giá trị tăng thêm của việc đưa các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào hệ thống quy hoạch quốc gia, tránh hình thức, chồng chéo.