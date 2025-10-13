Chồng Việt Hoa không ghen khi vợ đóng cảnh nóng cùng "tổng tài" Denis Đặng

Mới đây, diễn viên Việt Hoa đăng ảnh chụp cùng ông xã Vương Trọng Trí và Denis Đặng với dòng trạng thái "Nay có lựa chọn mới...".

Vương Trọng Trí, Việt Hoa, Denis Đặng (từ trái sang) ở hậu trường phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bức ảnh nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đồng nghiệp, bạn bè cũng thích thú khi nhìn thấy bức ảnh có "một không hai" của nữ diễn viên.

Lý do là trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Việt Hoa vào vai Kim Ngân - một cô gái độc lập, luôn phấn đấu trong công việc. Trong những tập gần đây, Kim Ngân gặp được Mạnh Trường (Denis Đặng) và yêu "tổng tài" này.

Trong khi đó, Vương Trọng Trí là ông xã của Việt Hoa. Hai diễn viên là bạn học chung lớp diễn viên K34 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cặp đôi yêu nhau được 7 năm, đã đăng ký kết hôn vào năm 2021.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vương Trọng Trí cho biết, bức ảnh được chụp ở hậu trường phim Gió ngang khoảng trời xanh, khi anh tham gia một vai nhỏ trong phim này.

"Tôi được tham gia một vai nhỏ trong dự án. Khi đóng phim cùng bà xã, tôi thấy thú vị. Tôi và Việt Hoa thường xuyên nói chuyện về công việc. Cô ấy là một người tâm huyết, nghiêm túc với nghệ thuật...", Vương Trọng Trí nói.

Nam diễn viên chia sẻ thêm, ở ngoài anh và Denis Đặng luôn nói chuyện vui vẻ, thân thiện với nhau. Ở hậu trường, các diễn viên thường xuyên trêu đùa để không khí làm phim thoải mái hơn.

Khi được hỏi: Nhìn thấy bà xã có nhiều cảnh tình cảm với Denis Đặng trong Gió ngang khoảng trời xanh, anh có ghen không?

Vương Trọng Trí cho biết: "Tôi không ghen vì hiểu đó là công việc của một người diễn viên. Từ trước tới nay, Việt Hoa đóng phim với rất nhiều đồng nghiệp điển trai và anh Denis Đặng cũng là một trong các nam thần như vậy".

Vương Trọng Trí cho biết, anh và bà xã sẽ rời lịch làm đám cưới sang năm vì năm nay, cặp đôi khá bận rộn.

Nói về dự định kết hôn, Việt Hoa bộc bạch: "Nhiều lần chúng tôi muốn tổ chức đám cưới nhưng do bị cuốn vào các dự án phim nên chưa thể thực hiện được. Đám cưới chỉ có một lần nên tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Rất may chồng không giục cưới. Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi".

Việt Hoa và Trọng Trí trong bức ảnh cưới được thực hiện đầu năm 2022 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Với Việt Hoa, Trọng Trí là hậu phương vững chắc để cô toàn tâm với công việc. Cô chia sẻ: "Vì anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm cho sự bận rộn của tôi. Khi có thời gian, ông xã luôn sẵn sàng đưa đón tôi đi quay phim".

Việt Hoa bộc bạch, sau các dự án phim, cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo gia đình.

"Chúng tôi cũng có kế hoạch sinh con. Nếu có em bé, tôi sẽ "chững" lại một chút để chăm sóc gia đình, sau đó sẽ quay trở lại phim ảnh. Tôi mong mình có đủ kinh nghiệm, đủ chín chắn để tham gia những vai trưởng thành hơn...", cô nói.