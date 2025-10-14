GS Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, qua đời

Thông tin từ người thân GS Lâm Quang Thiệp, ông qua đời vào tối 13/10 tại bệnh viện do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 86 tuổi.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp sinh năm 1939, tại Đà Nẵng (trước thuộc Quảng Nam).

Ông tốt nghiệp ngành Vật lý ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1961, sau đó công tác, giảng dạy tại trường và Đại học Quốc gia Hà Nội. Giai đoạn từ năm 1975 đến 1980, ông giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp TPHCM.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp qua đời ở tuổi 86 (Ảnh: H.H).

Trong giai đoạn công tác này, ông được cử sang Liên Xô (cũ) làm nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Moskva, nơi ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1968 và tiến sĩ khoa học năm 1982 chuyên ngành Vật lý.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp là một trong những nhà khoa học tiên phong trong ngành địa vật lý ở Việt Nam. Ông là một trong những nhà sáng lập bộ môn địa vật lý tại khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1962 - đây là bộ môn đầu tiên về chuyên ngành này ở Việt Nam.

GS.TSKH Lâm Quang Thiệp giữ chức Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT và trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giai đoạn 1988-2000 với nhiều đóng góp trong đổi mới hệ thống giáo dục đại học như: xây dựng mô hình học chế tín chỉ, đổi mới quy trình tuyển sinh, phát triển lĩnh vực đo lường và đánh giá trong giáo dục.

Sau khi nghỉ công tác tại Bộ GD&ĐT, ông giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Thăng Long.

GS Lâm Quang Thiệp đã xuất bản nhiều công trình, giáo trình và sách nghiên cứu có giá trị, trong đó có Phương pháp thăm dò điện (1979), Giáo dục đại học Hoa Kỳ (2006-2007), Đo lường trong giáo dục - Lý thuyết và ứng dụng (2010), Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường (2012) và Quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (2023).

Ông cũng là đồng tác giả của “Phương pháp đo sâu điện đối xứng và lưỡng cực hợp nhất”, được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng sáng chế năm 1989.