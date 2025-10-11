Cảnh tắm mưa táo bạo của Jennie trở thành chủ đề nóng, hút triệu lượt xem

Đoạn video hậu trường nhanh chóng lan truyền rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận chỉ trong vài giờ kể từ khi được đăng tải. Trong clip, nữ ca sĩ "đốt mắt" khán giả khi diện áo hở bụng mỏng manh, thực hiện vũ đạo gợi cảm dưới cơn mưa nhân tạo.

Nhiều khán giả dành lời khen cho sự tự tin, thần thái cuốn hút của thành viên nhóm Blackpink. Tuy nhiên, một số khác lại nhận xét, cảnh quay của Jennie khá khiêu khích. Đây không phải lần đầu Jennie gây bàn tán vì phong cách táo bạo.

Jennie trở thành chủ đề bàn tán với cảnh tắm mưa táo bạo (Ảnh: Sina).

Tháng 7 vừa rồi, Jennie đã là tâm điểm tại buổi diễn của nhóm Blackpink ở Mỹ với khoảnh khắc khoe nội y ngay trên sân khấu. Khi đứng trước ống kính ghi hình, nữ thần tượng bất ngờ kéo áo để lộ phần nội y bên trong.

Hành động chỉ diễn ra khoảng 3 giây nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một phần trình diễn có chủ đích, nhằm tạo điểm nhấn.

Tuy nhiên, không ít người bày tỏ sự khó chịu với hành động táo bạo của nữ nghệ sĩ. Họ cho rằng hành vi khá phản cảm khi Jennie vốn là ngôi sao thần tượng và sở hữu lượng người hâm mộ đủ các lứa tuổi, trong đó có không ít thanh thiếu niên.

Gần đây, khi xuất hiện trong bộ ảnh cho tạp chí CR Fashion Book, nữ ca sĩ diện những thiết kế lấy cảm hứng từ vũ công ballet với chất liệu xuyên thấu, để lộ nội y. Cô trang điểm nhẹ, tóc buông tự nhiên, mang đến hình ảnh vừa ngây thơ vừa gợi cảm.

Nhiều khán giả thừa nhận tiếc nuối hình ảnh ngọt ngào của Jennie trong quá khứ (Ảnh: Instagram).

Phong cách lần này khiến Jennie vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều người lập luận, tạo hình của cô gợi liên tưởng đến phong cách Lolita, vốn thường gây tranh cãi. Trong khi đó, số khác khen Jennie chịu khó biến hóa đa dạng, thể hiện tốt tinh thần thời trang và nghệ thuật.

Tháng 4 vừa rồi, Jennie cũng gây sốc với hình ảnh bán khỏa thân trên bìa tạp chí Homme Girls. Trong bức ảnh được công bố, Jennie gây chú ý khi táo bạo khoe phần thân trên. Nữ ca sĩ che phần ngực bằng đạo cụ.

Tạp chí Homme Girls mô tả Jennie là một sức mạnh và hiện tượng. "Cô ấy đã định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một biểu tượng toàn cầu. Cô ấy cũng đang tự tin bước vào một kỷ nguyên mới với album Ruby", Homme Girls viết.

Sự chuyển biến phong cách từ ngây thơ sang trưởng thành của Jennie bắt đầu diễn ra vào năm 2023 khi cô tham gia bộ phim truyền hình ngập cảnh nóng - The Idol. Trong phim, Jennie xuất hiện tổng cộng 10 phút nhưng có khá nhiều cảnh quay khiêu khích.

Từ khi rời YG Entertainment và thành lập công ty riêng, Jennie hướng tới hình ảnh trưởng thành (Ảnh: Getty Images).

Trong 2 năm qua, sự chuyển biến của Jennie liên tục đối mặt với phản ứng trái chiều từ người hâm mộ châu Á. Một số ý kiến ủng hộ sự phá cách của Jennie trong khi một số khác lại bày tỏ tiếc nuối hình ảnh Jennie trong trẻo, đáng yêu khi còn hoạt động dưới sự quản lý của Công ty YG Entertainment.

Jennie là một trong 4 thành viên của nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn Blackpink. Nhóm chính thức hoạt động từ năm 2016 dưới sự điều hành của tập đoàn giải trí YG Entertainment. Hiện, Blackpink được đánh giá là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Với ảnh hưởng mạnh mẽ và gu thời trang ấn tượng, Jennie còn được mệnh danh là "nữ hoàng thời trang Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn)" và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp.

Từ cuối năm 2023, Jennie thông báo thành lập công ty giải trí riêng để trực tiếp quản lý các hoạt động nghệ thuật cá nhân. Cô tích cực tham gia các chương trình giải trí, xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang danh tiếng và ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân.