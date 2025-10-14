Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra phiên khai mạc. Đại hội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và TPHCM qua các thời kỳ.

Tại Đại hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; quyết định chỉ định đại biểu của Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo quyết định, ông Trần Lưu Quang được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Thành ủy TPHCM còn lại gồm: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Đặng Minh Thông; bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (SN 1967) quê quán tại tỉnh Tây Ninh, có trình độ Thạc sỹ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Lý luận chính trị.

Từ tháng 6/1994 đến tháng 9/2010, ông Trần Lưu Quang là chuyên viên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh. Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh; Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng cũ, thuộc tỉnh Tây Ninh Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng cũ, thuộc tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 10/2010 đến tháng 2/2019, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng cũ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 2/2019 đến tháng 5/2021, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM.

Từ tháng 5/2021 đến tháng 1/2023, ông là Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.

Từ tháng 8/2024 đến ngày 25/8/2025, ông làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước khi sắp xếp bộ máy, sau đó là Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ngày 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.