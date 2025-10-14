NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ VTV sau 18 năm gắn bó

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Kim Oanh cho biết, chị sẽ dừng công tác tại Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

NSƯT Kim Oanh rời Ban Văn nghệ sau 18 năm gắn bó (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị chia sẻ: "Tạm biệt Ban Văn nghệ. Biết ơn vì Ban Văn nghệ đã cho tôi được thỏa sức sáng tạo và toả sáng hết mình trong thời kỳ chín muồi của mình tại nơi đây. Rất trân trọng và biết ơn".

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kim Oanh cho biết, sau 18 năm gắn bó, chị sẽ rời Ban Văn nghệ sang Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5) làm việc.

"Ngày 16/10 tôi sẽ bắt đầu làm việc tại nơi mới. Tuy là ban khác nhưng vẫn trong VTV", chị nói.

Kim Oanh chia sẻ rằng, chị từng nghĩ ngoài nghề diễn viên, bản thân không thể làm nghề khác. Nhưng sau đó, chị lại gắn bó với công việc biên tập viên của VTV một thời gian dài.

Không chỉ làm biên tập viên VTV, chị còn là một đạo diễn, dàn dựng nhiều tác phẩm có chiều sâu. "Tôi rất tự tin khi chuyển sang một công việc khác. Tôi háo hức được chinh phục công việc và làm việc với đồng nghiệp mới”, Kim Oanh chia sẻ thêm.

Bên cạnh công việc làm truyền hình, nữ nghệ sĩ thường xuyên đảm nhận vai phản diện, ghê gớm trên phim truyền hình.

Chị từng nói: "Tôi quen rồi và công nhận những nhân vật của mình đáng ghét thật. Nếu đáng yêu, họ đã mời tôi vào vai công chúa rồi. Nhưng thà tôi chọn nhân vật đáng ghét, còn hơn là nhạt nhòa, không ai quan tâm. Với gương mặt này, không ai mạo hiểm mời tôi đóng nhân vật chính diện".

Kim Oanh cho biết, mình không lo lắng bị nhàm chán vì với mỗi nhân vật, chị lại có lối diễn khác nhau. Nữ diễn viên rất say mê nghiên cứu tâm lý đời sống của những vai phản diện, vì thế càng về sau, chị lại càng phải diễn tốt hơn nữa.

"Các bạn hãy xem những nhân vật đanh đá mà tôi từng diễn, khi xếp cạnh nhau sẽ thấy các vai diễn không hề bị lặp lại. Việc này giống như một ổ khóa luôn có chìa khóa riêng. Khi nhận vai, tôi luôn tìm cho mình chìa khóa để mở ra những nhân vật dù cá tính, phản diện hay chính diện.

Tôi tìm những lối diễn khác nhau và quan sát để biến hóa sự phản diện đó trong cùng một dạng vai. Chính chìa khóa đó khiến khán giả thấy những nhân vật của tôi có sức hấp dẫn và thú vị riêng", Kim Oanh bộc bạch.

Nữ diễn viên thường được giao những vai có tính cách đanh đá, ghê gớm ở phim truyền hình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kim Oanh sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, từ năm 2007, nữ nghệ sĩ làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Kim Oanh ghi dấu ấn với những vai mang nét đanh đá trong các bộ phim truyền hình: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Đừng bắt em phải quên...

Chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Năm 2023, chị lần đầu thử sức với điện ảnh qua phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Ngoài đóng phim, Kim Oanh còn được biết đến với vai trò đạo diễn. Chị cũng hướng dẫn cho nhiều diễn viên trẻ như: Lương Thanh, Quỳnh Kool, Phan Thắng...