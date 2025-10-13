Người đẹp châu Á nổi bật, dẫn đầu bình chọn tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Emma Tiglao (SN 1994) là một trong 10 thí sinh của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Miss Grand International) được chuyên trang Missosology đánh giá cao nhất trong mùa giải năm nay.

Cô cũng là thí sinh có lượng bình chọn cao nhất trong hạng mục Country’s Power of the year (Sức mạnh quốc gia). Việc bình chọn sẽ kéo dài tới chung kết cuộc thi, diễn ra vào ngày 18/10 tới. Nếu giành chiến thắng ở hạng mục này, đại diện Philippines sẽ tiến thẳng vào top 20 chung cuộc.

Emma Tiglao đang là thí sinh dẫn đầu bình chọn Country’s Power of the year (Ảnh: Instagram).

Emma Tiglao cũng là thí sinh dẫn đầu bình chọn Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất với gần 300.000 lượt “thích” trên Facebook của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Xếp sau cô là đại diện Việt Nam - Yến Nhi - với hơn 160.000 lượt "thích" trên Facebook.

Đại diện của Philippines đang xếp thứ 8 trong danh sách 10 thí sinh có lượng bình chọn cao nhất ở hạng mục Miss Popular Vote (Thí sinh được yêu thích nhất). Ở phần thi Phỏng vấn kín, Emma Tiglao cũng gây ấn tượng tốt nhất nhờ phong thái tự tin, cách trò chuyện gần gũi, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

Emma Tiglao đang dẫn đầu phần bình chọn Trình diễn áo tắm đẹp nhất (Ảnh: MGI).

Khi được giám khảo hỏi về lý do lựa chọn cô là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, Emma tự tin khẳng định, cô có kinh nghiệm, trái tim ấm áp và hành động thiết thực. Người đẹp cũng tin tưởng, kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc và làm MC cho các chương trình tại quê nhà giúp cô thực hiện tốt yêu cầu của tổ chức nếu đăng quang.

Emma cũng tiết lộ, từ khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025, cô nhận được sự ủng hộ của khán giả tại quê nhà và quốc tế. Các buổi phát sóng trực tuyến của Emma luôn có lượng người xem lớn và cô tin tưởng, điều này cũng là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo.

Emma Tiglao có lượng người hâm mộ đông đảo khắp thế giới (Ảnh: Instagram).

Cô nói: “Tôi rất biết ơn người hâm mộ Philippines vì đã dành sự ủng hộ cho tôi trên các bài đăng và luôn nhắn tin động viên tôi hàng ngày. Không chỉ người hâm mộ ở quê nhà, người hâm mộ Thái Lan, Indonesia và các quốc gia Latinh cũng gửi lời chúc đến tôi. Nếu được làm việc với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, tôi sẽ tạo ra nhiều con số hơn nữa, không chỉ là lượt tương tác mà còn cả tiền”.

Khi được hỏi về tố chất của một Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, người đẹp Philippines chia sẻ, người chiến thắng phải là người có nhan sắc, trí tuệ, khả năng làm thương mại và quan trọng là khả năng cân bằng bởi người đăng quang sẽ có những chuyến đi khắp thế giới. Khả năng cân bằng giữa bản thân, công việc và những người xung quanh sẽ giúp những chuyến đi của hoa hậu trở nên hiệu quả và ý nghĩa hơn.

Emma Tiglao được đánh giá là thí sinh châu Á nổi bật nhất mùa giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (Ảnh: Instagram).

Emma Tiglao sở hữu chiều cao 1,75m, dáng vóc cân đối và gương mặt thanh tú. Cô từng tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel tại Philippines. Hiện, Tiglao là người mẫu, MC truyền hình nổi tiếng tại quê nhà với hơn 280.000 người theo dõi trên Instagram.

Emma Tiglao từng là Á quân tại cuộc thi Mutya ng Pilipinas 2012, top 15 Binibining Pilipinas 2014 và giành chiến thắng ở Binibining Pilipinas Intercontinental 2019. Cùng năm 2019, cô đại diện Philippines tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) tại Ai Cập và vào top 20.

(Ảnh: MGI/Instagram).

Còn một tuần nữa cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 sẽ bước vào chung kết và tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu CJ Opiaza. Các người đẹp đã trải qua các phần thi phụ như: Tài năng, Hùng biện, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín. Tối 13/10, phần thi phụ cuối cùng - Trình diễn trang phục dân tộc - sẽ diễn ra.

Theo thông báo mới nhất của Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, 77 người đẹp có thể tăng điểm và khả năng lọt top khi tham gia phần mở rộng, đánh giá khả năng bán hàng. Đây cũng là phần thi phụ được Chủ tịch Nawat áp dụng cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 có sự tham gia của 77 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện của Việt Nam tại mùa giải năm nay là Nguyễn Thị Yến Nhi.